曾破美頂級密碼… 清華教授王小云奪世界女科學家獎

中國科學家王小云獲「世界傑出女科學家獎」。(中新社資料照片)

聯合國 教科文組織26日發布新聞公報說，包括中國科學家王小云在內的5人獲得2025年「歐萊雅—聯合國教科文組織世界傑出女科學家獎」（「世界傑出女科學家獎」），以表彰她們在物理、數學和計算機科學領域的開創性貢獻。其中，王小云在密碼學及其相關數學問題領域取得重大研究成果。

中通社報導，這是中國科學家連續第二年摘得「世界傑出女科學家獎」。2024年，清華大學生命科學學院教授、深圳醫學科學院創始院長顏寧是五名獲獎者之一。王小云是該獎項創辦以來第九位獲獎的中國女科學家。

公報說，清華大學高等研究院「楊振寧講座」教授王小云為安全的數據通信和存儲提供了堅實保障。她的突破性研究揭示了被廣泛應用於通信協議的哈希函數所存在的根本性漏洞，推動了新一代哈希函數標準的制定。如今，這些標準廣泛應用於銀行卡、計算機密碼與電子商務領域。

據中國參政黨之一致公黨27日發布的介紹，王小云深耕密碼學領域數十載，破解了包括MD5、SHA-1在內的5個國際通用HASH函數算法，解決了十多年來HASH函數碰撞難的科學問題；設計了中國HASH函數標準SM3（中國第一個國產密碼算法標準），作為中國密碼行業標準在金融、交通、國家電網等重要經濟領域廣泛使用。近十年間，她和團隊在區塊鏈及大數據隱私計算等重要領域聚力攻關，屢結碩果。

另據上觀新聞報導，頒獎儀式將於6月12日在位於巴黎的聯合國教科文組織總部舉行。

公開資料顯示，王小云，出生於山東諸城，密碼學家，中國科學院院士，主要從事密碼理論及相關數學問題研究。1983年考入山東大學數學系並獲得學士、碩士和博士學位。1993年博士畢業後留校任教，先後擔任山東大學數學系講師、副教授、教授。1994年開始嘗試破解MD5和SHA-1，到2004年在美密會上宣布破解包括MD5在內的4種算法。2017年當選為中國科學院院士，曾獲得中國密碼學會密碼創新獎特等獎。

多年來，由美國標準技術局（NIST）頒布的基於哈希函數的MD5和SHA-1，是國際上公認最先進、應用範圍最廣的兩大密碼算法。

報導指出，這兩種算法的厲害之處在於，對於輸入信息的任何一次小的篡改都會立刻引起「雪崩效應」，從而保證信息的數字指紋的唯一性和不可偽造性。因此，按照常規方法，即使調用大型計算機，也需運算100萬年才有可能破解。

為破解國際最安全的密碼王小云整整沉潛了十年，她的這次里程碑式的成就也導致工業界幾乎所有軟件系統中MD5和SHA-1哈希函數的逐步淘汰。

「世界傑出女科學家獎」由聯合國教科文組織和法國歐萊雅基金會在1998年聯合設立，每年授予分別從非洲與阿拉伯國家、亞太地區、歐洲、拉丁美洲與加勒比地區以及北美這五大地區遴選出的五名女科學家。