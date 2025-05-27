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繼顏寧之後 中國科學家王小雲獲「世界傑出女科學家獎」

中通社／香港27日電
中國科學家王小雲獲「世界傑出女科學家獎」。資料照片。(中新社)
中國科學家王小雲獲「世界傑出女科學家獎」。資料照片。(中新社)

聯合國教科文組織26日發布新聞公報說，包括中國科學家王小雲在內的5人獲得2025年「歐萊雅—聯合國教科文組織世界傑出女科學家獎」（「世界傑出女科學家獎」）。其中，王小雲在密碼學及其相關數學問題領域取得重大研究成果。

這是中國科學家連續第二年摘得「世界傑出女科學家獎」。2024年，清華大學生命科學學院教授、深圳醫學科學院創始院長顏寧是5名獲獎者之一。

公報說，清華大學高等研究院「楊振寧講座」教授王小雲為安全的數據通信和存儲提供了堅實保障。她的突破性研究揭示了被廣泛應用於通信協議的哈希函數所存在的根本性漏洞，推動了新一代哈希函數標準的制定。如今，這些標準廣泛應用於銀行卡、計算機密碼與電子商務領域。

據中國參政黨之一致公黨27日發布的介紹，王小雲深耕密碼學領域數十載，破解了包括MD5、SHA-1在內的5個國際通用HASH函數算法，解決了十多年來HASH函數碰撞難的科學問題；設計了中國HASH函數標準SM3（中國第一個國產密碼算法標準），作為中國密碼行業標準在金融、交通、國家電網等重要經濟領域廣泛使用。近十年間，她和團隊在區塊鏈及大數據隱私計算等重要領域聚力攻關，屢結碩果。

聯合國

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