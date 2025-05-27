中國消費低迷 胡錫進稱「性蕭條」是重要原因之一

圖為北京市民在朝陽區一家商場內的咖啡吧讀書休閒。(新華社)

中國經濟低迷，陷入通縮困境。不過，中國鷹派官媒環球時報前總編胡錫進將矛頭指向「性蕭條 」，認為這是消費低迷的重要原因之一。

中國經濟蕭條，各界都在尋找消費引擎。不過，胡錫進在社交平台發文指出，「性蕭條」問題是一件大事，「值得高度重視，深入研究」。

他指出，「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一，並認為「對此不要羞於關聯，一定要實事求是」，「性如果蕭條了，人們的消費興趣和動力就會減掉一大塊」。

胡錫進認為，中國的社會要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性問題上過度嚴厲，並要反對「萬惡淫為首」的舊觀念；他還稱，「『黃色』、『情色』的標準不要盯得太寬泛，以免傷及性本身的環境因素」。

胡錫進表示，年輕人如果性蕭條，勢必低欲望，「男的下班就愛宅在家裡，女的連買漂亮衣服都沒興趣」。他強調，「必須承認，性是消費的重要媒介」。

有中國網友不認同胡錫進的說法，認為胡錫進作為媒體人，不去監督公權力胡作非為，「反而呼籲放縱，搞黃色，真是開眼界」。也有網友揶揄胡是「為黃一辯」。