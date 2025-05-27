12歲游泳冠軍于子迪 成績可登巴奧殿堂 有望接班張雨霏

于子迪在冠軍賽中拿下女子400米混合泳金牌。（新華社）

中國游泳女將張雨霏 接班人出現了？年僅12歲的于子迪日前在中國全國游泳冠軍賽200米混合泳奪銀，成為中國游泳史上最年輕的世錦賽達A標選手；三天後，她又在女子200米蝶泳決賽中游出了2分06秒83，刷新自己的個人最佳成績，成為冠軍賽歷史上最年輕的冠軍；她還在女子400米混合泳中拿下金牌，以上兩個成績足以在巴黎奧運 排到第四名。

澎湃新聞報導，于子迪6歲開始游泳，10歲達到國家一級運動員水平，被選入河北省游泳隊二線集訓隊，11歲在2024年的全國游泳冠軍賽上摘得了女子400米個人混合泳銀牌。強大又穩定表現，讓她獲得「小孩姐」的稱號。

于子迪是泳壇的明日之星。（新華社資料照片）

「訓練中肯定會累，但是訓練中頂過去，比賽就會好一些」，于子迪說，同為混合泳的前輩葉詩文，也是她的偶像。她表示，去年一度想放棄游泳，但在與葉詩文一起參加全國游泳冠軍賽400米混合比賽時，和葉詩文在同一組，「姐姐激勵著我一路衝到了比賽最後，我忽然懂得自己為什麼游泳了」。最終她以4分40秒97的成績摘得一枚銀牌。

而于子迪最新的目標，是「穿著帶國旗的泳衣去世界賽場」，她的成績也確實在世界泳壇引起了廣泛關注。前巴西 游泳世界冠軍、知名游泳編輯Alexandre Pussieldi稱于子迪是本屆冠軍賽中「最偉大的名字」，並特別提到了于子迪10月才滿13歲這一細節，足以見得這個成績在業內有多大的衝擊力。

根據知名游泳網站Swimswam統計，14歲及以下女子200米蝶泳成績排行榜中，于子迪以2分06秒83位居榜首。在女子200米混合泳的排行榜中，于子迪以2分10秒63的成績，僅排在葉詩文之後。