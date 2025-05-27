我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

客戶存千萬、子女可獲名企實習機會 中國1銀行這樣解釋

中國新聞組／北京27日電
興業銀行。（取材自微博）
興業銀行。（取材自微博）

有網友爆料指出，興業銀行私人銀行推出一項實習計畫，為客戶子女提供包括摩根大通、中金資本、谷歌、微軟等知名企業的40個實習機會，報名條件為「非私行客戶新增資金1000萬元（人民幣，下同，約140萬美元）以上，存量私行客戶新增資金500萬元（約70萬美元）以上」，並要求在實習期間不得轉移資金。消息引發熱議，銀行被疑違法限制客戶動用存款。

興業銀行推菁英實習計畫，提供高端客戶子女到知名企業實習機會。（取材自微博）
興業銀行推菁英實習計畫，提供高端客戶子女到知名企業實習機會。（取材自微博）

紅星新聞報導，興業銀行表示，實習計畫確實存在且報名已於上周結束。網友議論紛紛，稱這是資本的勝利，教育的失敗，社會的不公，更是走向階級固化，極端化的代表，更有人開酸「去不了名企實習，看來還是父母不努力啊」。

另有網友對於「實習期內資金不得轉移」提出疑問，質疑其是否違反相關法規。對此，四川聚仁德律師事務所合夥人於全律師表示，該條件是明確公示的，屬於附條件的儲蓄合同條款。如果儲戶不同意該條件，可自行選擇不參加。儲戶在子女實習期間轉移資金，銀行無權強制參加，認為此舉並未違反「存款自願、取款自由」的法律原則。

興業銀行曾在2023年推出「菁英實習計畫」，並明確表示官網私人銀行增值服務提供教育服務，包括留學諮詢、企業實習等專屬服務內容。金融業人士表示，私人銀行給客戶子女提供實習機會是一種常見操作，同時也是私人銀行維繫大客戶關係的方式之一，其他銀行也曾推出相似服務。

據北京商報報導，中信銀行某分行於2023年7月舉辦私人銀行暑期英才實習營活動，邀請近40位客戶子女參加。

然而，一位北京市京師律師事務所合夥人熊超律師則認為，該條件限制了儲戶的取款自由，違反了相關法律規定，因此非法。他指出，透過實習期間限制資金轉移的條件，本質上是凍結儲戶的銀行資金，這違反了相關法律法規的限制。

成為興業銀行私人客戶需要滿足一定資金門檻，其官網指出，月日均綜合金融資產需達600萬元以上。興業銀行方面尚未對此做出回應。

實習計畫 摩根大通 微軟

上一則

港護照擬9月加價7.6美元 19年首漲 速遞美歐費用加幅51%

下一則

「閩閩，我們來抄作業」梅州文旅宣傳爆抄襲 被罵翻下架

延伸閱讀

中國行動支付盛行不用現金 ATM急速消失中

中國行動支付盛行不用現金 ATM急速消失中
台幣暴升 銀行房貸業務成重災區 民眾獲撥款將更難

台幣暴升 銀行房貸業務成重災區 民眾獲撥款將更難
中國6大國有銀行定存利率跌破1%

中國6大國有銀行定存利率跌破1%
華人為墨毒販洗錢 銀行無辜？

華人為墨毒販洗錢 銀行無辜？

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議