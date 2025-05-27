客戶存千萬、子女可獲名企實習機會 中國1銀行這樣解釋

興業銀行。（取材自微博）

有網友爆料指出，興業銀行私人銀行推出一項實習計畫 ，為客戶子女提供包括摩根大通 、中金資本、谷歌、微軟 等知名企業的40個實習機會，報名條件為「非私行客戶新增資金1000萬元（人民幣，下同，約140萬美元）以上，存量私行客戶新增資金500萬元（約70萬美元）以上」，並要求在實習期間不得轉移資金。消息引發熱議，銀行被疑違法限制客戶動用存款。

興業銀行推菁英實習計畫，提供高端客戶子女到知名企業實習機會。（取材自微博）

紅星新聞報導，興業銀行表示，實習計畫確實存在且報名已於上周結束。網友議論紛紛，稱這是資本的勝利，教育的失敗，社會的不公，更是走向階級固化，極端化的代表，更有人開酸「去不了名企實習，看來還是父母不努力啊」。

另有網友對於「實習期內資金不得轉移」提出疑問，質疑其是否違反相關法規。對此，四川聚仁德律師事務所合夥人於全律師表示，該條件是明確公示的，屬於附條件的儲蓄合同條款。如果儲戶不同意該條件，可自行選擇不參加。儲戶在子女實習期間轉移資金，銀行無權強制參加，認為此舉並未違反「存款自願、取款自由」的法律原則。

興業銀行曾在2023年推出「菁英實習計畫」，並明確表示官網私人銀行增值服務提供教育服務，包括留學諮詢、企業實習等專屬服務內容。金融業人士表示，私人銀行給客戶子女提供實習機會是一種常見操作，同時也是私人銀行維繫大客戶關係的方式之一，其他銀行也曾推出相似服務。

據北京商報報導，中信銀行某分行於2023年7月舉辦私人銀行暑期英才實習營活動，邀請近40位客戶子女參加。

然而，一位北京市京師律師事務所合夥人熊超律師則認為，該條件限制了儲戶的取款自由，違反了相關法律規定，因此非法。他指出，透過實習期間限制資金轉移的條件，本質上是凍結儲戶的銀行資金，這違反了相關法律法規的限制。

成為興業銀行私人客戶需要滿足一定資金門檻，其官網指出，月日均綜合金融資產需達600萬元以上。興業銀行方面尚未對此做出回應。