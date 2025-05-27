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29歲四川小伙原本當後勤 突然可免費登頂珠峰、省35萬

中國新聞組／北京27日電
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任勇在珠峰峰頂拍照留念。（取材自紅星新聞）
任勇在珠峰峰頂拍照留念。（取材自紅星新聞）

登頂珠峰是很多登山客的夢想，但此舉不僅危機重重，也須花費不少金錢。然而四川一名29歲小夥竟然以意外方式實現了人生壯舉，照他的說法就是：「我去工作，順便免費登了珠峰」。

紅星新聞報導，29歲的任勇是高山嚮導，長期帶客戶在川西登山，從事這份工作已經六年。4月9日，他接到公司緊急通知，要他從珠峰大本營的後勤人員轉為隨隊攝影師，全程記錄客戶登頂過程。

任勇坦言，接到這個任務時「整個人都懵了」，盡管他有豐富高海拔經驗，面對從未爬過的珠峰仍備感壓力。但在考量自身條件後，認為這是一個不錯的機會，他在24小時內完成裝備整備，次日即飛赴尼泊爾開啟這段命運轉折之旅。

「這次是幫一個客戶拍攝登山紀錄片，跟他一起登上山頂。」任勇在加德滿都與客戶會合後，補給了部分裝備，接著一行人在珠峰腳下展開適應性訓練，並在登珠峰前進行了兩次適應性的拉練。

在第二次拉練的時候，在昆布冰川還遇到「堵車」，數十名登山者在暴風雪中組成「人鏈」，用繩索串聯抵禦冰川崩塌風險，下方眾人推著攀登者往上走。「大本營周圍的山，幾乎沒幾天就要崩一次。有時候一天好幾次，有雪崩、也有冰崩。」任勇說，在他六年的嚮導經歷中，這樣的場景也很少遇到。

在經過半個月的等待後，珠峰終於迎來好天氣，有機會衝頂，任勇等9位中國隊員和11名雪巴嚮導從珠峰南坡出發，途中遭遇大風，被迫在C4營地休整，再歷經九小時艱難跋涉，才來到了地球的最高點。在停留的十分鐘裡，大家用鏡頭記錄下黎明前天幕與雪原交匯的絕景。

站在珠峰之巔，任勇在視頻中表示，「攀登珠峰是我多年的夢想，這次終於實現了，希望大家也能實現夢想，加油。」

任勇說，按照目前行業收費標準，要攀登珠峰，配備一個夏爾巴人嚮導，最低花費35萬（人民幣，約4.9萬美元），配備兩個雪巴人嚮導最低45萬元，「還不包括往返大交通以及保險費用。」但因為工作而登上珠峰的他，花費的金額是0元。

攀登前團隊合。（取材自紅星新聞）
攀登前團隊合。（取材自紅星新聞）

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