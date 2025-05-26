山東高校選出「最醜」軍訓服 竟是300萬人一起幹的壞事

模特身穿第6套軍訓服。（取材自極目新聞）

山東輕工職業學院近日舉辦新生軍訓服設計投票 活動，開放校外投票並吸引超過300萬人「湊熱鬧」參與，其中6號軍訓服被選為最受歡迎，但被部分網友批評為「最醜」，設計風格最「土味震撼」。不少網友表示，這件事恰好顯示「果然人幹壞事的時候是最團結的」。該校招生處則表示尚未確定是否真正採用此軍訓服。

來源：YouTube

極目新聞報導，據學校官微介紹，該活動是首次舉辦，分為初賽和決賽，通過初賽選出了6組作品，由模特身穿樣衣接受大眾投票。

畢業生小林同學說，自己當時的軍訓服是統一發的，不是自己設計的。這次大家投票的軍訓服實在有些「難評」。另一位即將入學的同學小陳說，看到大家都選擇6號，感覺「天塌了」。

官微文章中發布的圖片顯示，大家口中的第六套服裝是迷彩拼接墨綠，雙膝和上臂還有大口袋，顯得標新立異，寫出的設計理念為：「這套服裝巧妙結合軍事與時尚，以軍綠為主色調，迷彩拼接和多口袋設計增添實用性和視覺層次。寬鬆袖型和束腳褲型展現復古與現代休閒感，整體造型致敬經典，符合年輕人時尚個性需求。」

山東輕工職業學院舉辦軍訓服設計投票，6組作品吸引300萬人投票，圖為第1組。（視頻截圖）

在社交平台，身穿該迷彩服的女模特苦笑著發布視頻表示：「你可能不認識我，但你一定給我投過票。」評論區裡，網友們紛紛調侃道：「大家真是不辭辛苦地做壞事。」

紅星新聞評論文章則指出，在這次投票活動中，六號軍訓服備受關注，被視為「最醜」，引發了眾多網友的討論和評論。然而，一些觀點認為這背後體現了學生對於被尊重和理解的渴望。活動不僅是一次軍訓服設計的選拔，更是一個展現對學生意見尊重的機會。這次超過300萬票的投票結果，反映了人們對於選擇自由和平等溝通的追求，以及對於教育中尊重學生權利的呼聲。