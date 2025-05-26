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王健林再賣48座萬達廣場 騰訊等企業接盤

中通社／香港26日電
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萬達集團董事長王健林。(中新社)
萬達集團董事長王健林。(中新社)

中國國家市場監管總局26日披露，大連萬達商業管理集團股份有限公司（萬達商管）旗下48家公司股權收購案相關情況。

大連萬達商業管理集團股份有限公司將48家萬達廣場的100%股權轉讓給由太盟、高和豐德、騰訊控股等組成的合營企業。這些項目分布在北京、廣州、成都等多個一二線城市。

交易前，萬達商管直接或間接持有目標公司100%股權，單獨控制目標公司。本次交易後，太盟珠海、高和豐德、騰訊控股、潘達商業與陽光人壽將共同控制合營企業，合營企業將持有目標公司全部股權。

中國國家市場監管總局發布的信息顯示，該筆股權收購交易已被無條件批准。公告尚未公布這一交易的具體金額等情況。據「每日經濟新聞」報導，有市場消息稱，此次交易金額將達到500億元人民幣（約70.2億美元）。

據不完全統計，2023年至2024年，王健林已陸續出售超過30座萬達廣場。今年以來，這一出售節奏加快，僅年初就有7座萬達廣場被出售。

天眼查APP顯示，目前王健林名下關聯企業共計42家。其中，10家企業處於存續狀態，包括大連萬達商業管理集團股份有限公司、大連萬達集團股份有限公司、萬達體育、萬達產業投資有限公司等。

近日，萬達商管3億元人民幣的股權數額被凍結。業績報告顯示，去年前三季度，萬達商管淨利潤約97.79億元人民幣，較2023年同期的110.57億元人民幣有所減少。根據公告，萬達商管的資產總計在2024年9月30日達到6140.47億元人民幣，負債合計為2990.30億元人民幣。

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