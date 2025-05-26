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機器人杭州格鬥 這邊踢鞭腿、揮勾拳 那邊跌倒、想打裁判

中國新聞組／北京26日電

全球首個人形機器人格鬥擂台賽昨在杭州開戰，4名素人選手分別遙控4部宇樹G1機器人上場，只見機器人左踢高鞭腿、右打直勾拳，12回合鏖戰後，由平衡表現最佳的機器人「AI策算師」獲勝。其中不乏搞笑場面，有機器人對裁判出拳，攻擊撲空後失去穩定性倒地，或纏鬥時卡住受傷。有專家讚機器人動作流暢，也有學者認為暴露機器人動態控制、感知延遲問題。

據第一財經網報導，這場由央視主辦的「CMG世界機器人大賽系列賽」機甲格鬥擂台賽昨晚在浙江省杭州奧林匹克體育中心舉行，4位來自不同領域的非專業選手操控了4台宇樹G1機器人分兩組登上擂台，展開3輪、共12回合的格鬥比拚。機器人選手頭戴拳擊頭罩，手戴紅色拳套，看來有模有樣，也吸引許多投資者前往觀戰。

參賽機器人G1是宇樹在2024年推出的人形機器人，身高1.3米左右，體重35公斤，有23個自由度，膝關節最大扭矩90N.m。機器人格鬥比賽的規則簡潔，機器人擊中頭部和軀幹為有效擊打，手部動作有效擊打計1分，腿部動作有效擊打計3分，擊中四肢不計分。在此規則下，倒地後能否在8秒內快速起身，是這場格鬥賽事中至關重要的一項評判依據。

只見機器人選手在連續施展側踢、膝踢、勾拳、組合拳等招式，有的動作流暢，有的則主動攻擊反而撲空、失去穩定性倒地，被對手「KO」；機器人退後尋找角度，卻意外被擂台圍繩纏住；兩個機器人在纏鬥當中意外卡住，最終裁判出手將其分開；還有機器人賣力朝裁判比畫，被網民形容像「想打裁判」。

還有多次「打空氣」狀況，也有機器人上場後背對選手，但對方也沒「趁虛而入」；有機器人數次被「KO」，出現了「皮外傷」，部分G1的金屬外殼在訓練中遭到了外界的擊打和剮蹭，留下了深淺不一的劃痕。

機器人朝裁判出拳。（視頻截圖）
機器人朝裁判出拳。（視頻截圖）
有機器人朝裁判比畫後自己四腳朝天倒地。（視頻截圖）
有機器人朝裁判比畫後自己四腳朝天倒地。（視頻截圖）

獲得冠軍的「AI策算師」人工智能博主陸鑫賽後表示，運氣非常重要。賽前他曾說自己未操縱過此類機器人，僅接受一周培訓，最難的是判斷出拳方向和時機，多數時間都對空出拳，無法擊中對手。

「這其實暴露了機器人動態運動控制與實時感知的不足。」科技部國家科技專家、中國計算機學會智能機器人專業委員會委員周迪教授表示，盡管G1能夠通過強化學習掌握一些格鬥招式，但在動態對抗中，從傳感器捕捉對手位置到關節執行動作存在毫秒級延遲，導致揮拳時機偏差。

明報引述北京大學情感智能機器人實驗室主任王韜則表示，參賽機器人展示出被打後恢復平衡的能力。浙江大學控制學院研究員李高峰表示，製造商捕捉人類拳手動作，轉換為機器人動作，表現出不錯的流暢度。

全球首場人形機械人格鬥競技賽事在浙江杭州上演，人工智能博主陸鑫操縱戴黑色頭套的機...
全球首場人形機械人格鬥競技賽事在浙江杭州上演，人工智能博主陸鑫操縱戴黑色頭套的機械人「AI策算師」（右）獲得人形機械人格鬥比賽冠軍。圖為同為宇樹G1機械人的兩名選手在擂台比武。（央視畫面截圖）

人形機器人 AI

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