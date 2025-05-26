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中國C919大飛機 首航滬廈航線 每天往返1班

記者黃雅慧／即時報導
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25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的水門儀式。（取材自央視新聞）
25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班抵達廈門高崎國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的水門儀式。（取材自央視新聞）

中國國產大飛機C919執飛航線再新增一條，自5月25日起，中國國產大飛機C919在廈滬快線常態化執飛，每日往返一班。

央視新聞報導，25日9時19分，由C919國產大飛機執飛的MU5247上海虹橋—廈門高崎航班，搭載著148名旅客抵達廈門高崎國際機場，完成C919國產大飛機的廈門首航。

報導指出，去程航班號MU5247，7時50分從上海虹橋起飛，9時55分抵達廈門；回程航班號MU5248，10時55分從廈門起飛，12時55分抵達上海虹橋，能充分滿足商務旅客當日往返需求，顯著提升兩地通行效率。

截至18日，東航C919已執飛上海虹橋—成都天府、上海虹橋—北京大興、上海虹橋—北京首都、上海虹橋—西安、上海虹橋—廣州、北京大興—西安、上海虹橋—太原、上海虹橋—重慶、上海虹橋—武漢、上海虹橋—香港、上海虹橋—瀋陽、西安—廣州、上海虹橋—深圳等13條航線，通達11城市。

據航班管家的數據，在三大航C919中，東航在今年一季數據最優，作為國產大飛機C919的全球首發航空公司，東航是目前C919運營規模最大、執飛航點最多的一家，C919機隊規模達10架，目前累計訂購105架。今年計劃再接收10架C919，C919機隊規模將達到20架。

東航 香港 武漢

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