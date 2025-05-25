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董明珠合體孟羽童 1晚帶貨500萬 美容儀卻只賣出4單

中國新聞組／北京26日電
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董明珠（左）與孟羽童時隔兩年再同框。（視頻截圖）
董明珠（左）與孟羽童時隔兩年再同框。（視頻截圖）

時隔兩年，格力董事長與前秘書孟羽童終於同框直播「破冰」，當晚「格力明珠精選」直播間觀看人次達到292萬，帶貨銷售額高達500萬（人民幣，下同），帶貨成績一度登上「大家電榜」第一名，而此前該直播間日常在線僅約40人，單日銷售額約50萬。不過雖迎來了流量狂歡，但也並非所有產品都能熱賣，董明珠大力推薦的「格力微電流美容儀」整晚只賣出四單。

綜合藍鯨新聞、魯中晨報報導，董明珠和孟羽童一同現身「格力明珠精選」直播間進行直播帶貨，這場被網友稱為「世紀大和解」的直播同框，也為直播間帶來292萬觀看人次，巔峰在線人數超過3萬人，帶貨銷售額高達500萬。帶貨成績一度登上「大家電榜」第一名。而該直播間日常在線人數僅有40人左右，單日銷售額普遍在50萬左右。

直播中，格力上架了空調、冰箱、熱水壺、美容儀等產品。值得一提的是，雖然流量遠超平日，但也並非所有產品都能熱賣，例如，董明珠推薦的「格力微電流美容儀」，該產品日常價格1萬4000元，活動價格9800元。

美容儀僅賣出四單。（抖音截圖）
美容儀僅賣出四單。（抖音截圖）

董明還珠表示，為了歡迎孟羽童此次「回家」，為消費者送出福利，下單此款美容儀的前十名消費者，贈送酒具四件套，現場工作人員稱，這套酒具價值5000元。但在這個觀看高峰超3萬人的直播間，開售半小時後，僅賣出兩單美容儀，距離直播結束15分鐘時，僅賣出四單。

為了推廣美容儀，格力精心安排四位女企業家作為「忠實用戶」登台分享。盡管有董明珠的親自站台與極力推薦，但這款美容儀並未能打動直播間的多數觀眾。在社群平台上，不少人質疑這款美容儀的真實效果。

董明珠（中）、孟羽童（右）合體直播。（抖音截圖）
董明珠（中）、孟羽童（右）合體直播。（抖音截圖）

然而，這場戲劇性的同框背後，折射了董明珠的流量焦慮和格力的多元化轉型困局。

從年報數據來看，格力近幾年空調占比重反而愈來愈高，面對多元化轉型不順利的說法，董明珠曾公開回應：「我從來不認為不順利，我覺得很好，大家對我期望太高了。我們的戰略基本上沒錯過，只是現在的成長速度是不是能夠快一點？」

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