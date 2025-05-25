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澳洲人也瘋「618」購物節 淘寶、京東進軍 或緩解通膨

中國新聞組／北京26日電
澳洲成了淘寶、京東等電商巨頭的新目標市場。圖為京東員工日十周年活動。（取材自微博）
澳洲成了淘寶、京東等電商巨頭的新目標市場。圖為京東員工日十周年活動。（取材自微博）

中國電商企業積極探索美國以外的消費市場，同屬亞太地區的澳洲成了淘寶、京東等電商巨頭的新目標市場。在中國如火如荼舉行的「618」購物節也在澳洲敲響鑼鼓，例如淘寶正在爲購物滿249元（人民幣，下同）的澳洲客戶提供免費送貨服務。預料中國電商進軍後可幫助澳洲央行緩解通膨擔憂。

綜合財聯社、聯合早報報導，淘寶和京東等平台最初針對的客群爲在澳洲的華人，但現在市場已經迅速擴張，創造出了新的消費者行爲和零售模式。

澳洲央行稱，中國商品的湧入將降低澳洲的物價壓力，尤其是玩具、傢俱和服裝的消費品。澳洲央行說，來自中國的廉價商品不太可能衝擊澳洲本土生產，反而可能惠及那些依賴進口原材料的行業，比如服裝零售。

不過，中國電商能夠在澳洲取得初期成功主要有兩個原因：一方面，由於澳洲前幾年一直被高通膨困擾，導致該市場的消費者愈來愈受到廉價產品的吸引。另一方面，這也與美國政府掀起的關稅戰有著重要關聯：美國貿易政策的不確定性和不可持續性正在促使中國企業多元化擴大其銷路。

高盛估計，這些進口產品在未來兩年內可能使澳洲的整體通膨率降低20至50個點子。

中國電商平台在澳洲逐漸擴大版圖，例如Temu已在當地網絡銷售占據顯著市場份額；快時尚電商Shein本月在雪梨設立一家快閃店；京東3月推出澳洲版網站。

澳洲 電商 央行

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