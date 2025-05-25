求婚跪錯人 河南伴郎搶到捧花 …女友突被換位

伴郎捧花求婚卻跪錯對象，被錯跪的伴娘嚇得直後退，正牌女友（紅箭頭處）則當場大笑。（視頻截圖）

河南 一場婚禮在扔手捧花環節上，發生戲劇性一幕。一名伴郎搶到捧花後下跪求婚，他沒想到女友突然換位，導致認錯女友、將手捧花送給了其他伴娘，被求婚的伴娘錯愕後退，讓現場瞬間充滿了歡樂與尷尬的氛圍。視頻發布者自稱是新郎的姊姊，稱「視頻是隨意記錄的，並非刻意炒作。伴郎太緊張了，所以認錯了人。」

綜合大皖新聞、新浪網報導，原來，伴娘之前站位是固定的，伴郎提前看好位置。由於大家都知曉當天這對情侶將上演求婚環節，其他伴娘把應該被表白的女孩推到了前面，導致位置發生變動，這才讓拿到手捧花的伴郎出現「表白錯人」的烏龍事件 。

在評論區出現了當事伴郎的身影，他回覆評論稱「天塌了」。據他透露，自己其實早已鎖定女友的位置，搶到花後便徑直衝過去，「伴娘的衣服都一樣，沒想到女友換位了，當時送花時發現對方一直往後退還不接花，感覺不對勁，一抬頭發現不是自己的女朋友，天塌了。」

儘管出現烏龍，伴郎隨後仍向正牌女友求婚成功。婚禮方強調事件是「善意玩笑」，未影響婚禮整體氛圍。

網友表示，「這也能認錯？是緊張還是眼盲」、「抬頭觀察了還看錯？被推到前面的就不是女友。全程跟著追還能錯？總結是明顯擺拍蹭熱度」、「如果是真的，挺不吉利； 如果是假的，挺沒意思。」