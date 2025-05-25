規畫到落成只花4年 上海樂高樂園7/5亮相 展現中國速度

上海樂高樂園已完工驗收，預計2025年7月5日開園。（取材自澎湃新聞）

上海住建委24日宣布，上海樂高樂園 已於5月16日正式完成竣工驗收。這座備受矚目的國際級主題樂園 從規畫到落成，歷時近4年，終於以「國際質量、中國速度」驚艷亮相，為上海再添一座世界級文旅地標。

隨著竣工驗收的完成，上海樂高樂園全面進入營運衝刺階段，即將開幕。澎湃新聞此前報導，上海樂高樂園度假區將於今年7月5日正式開園，6月開始試營運，試營運門票成為「搶手貨」。據上海市金山區近日公布的樂高樂園客流預測顯示：樂高樂園開園後（2025年）客流總量預測為240萬人次/年。其中，工作日客流量為0.8萬人次/日，周末、節假日客流量為2萬人次/日。這座融合樂高創意文化與沉浸式體驗的主題樂園，將為遊客帶來前所未有的歡樂體驗，助力上海打造世界著名旅遊城市。

回顧上海樂高樂園建設歷程：2021年9月，專案正式立項核准，開啟規畫設計與前期籌備工作；2023年9月，各標段全面啟動施工，中外團隊緊密協作，高效推進工程建設；2025年5月，順利完成竣工驗收，標誌著樂園正式進入開業倒計時階段。歷時1300天，這座規模龐大、工藝複雜的主題樂園專案竣工驗收，展現中國速度與國際標準的完美結合。

上海樂高樂園的建設有賴於多方協作、創新管理。上海市、區各級部門緊密配合，優化審批流程，為專案快速推進提供保障；中外設計、施工團隊通力合作，攻克技術難題，確保樂園高質量落地；嚴格遵循國際標準，從施工工序到報審查驗，每個環節都精益求精。這一項目不僅是上海優化營商環境的生動實踐，更為國際主題樂園建設史提供優秀案例。