習仲勛逝世23年升格革命先烈 紀念館陝西開館
關中革命紀念館開館24日開館，館址設在習近平父親習仲勛出生的陝西省富平縣，開館日更是其逝世紀念日，顯然主要是為紀念習仲勛而設立，等同於習近平將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。
新華社報導，關中革命紀念館呈現了關中地區人民在中國共產黨的領導下革命的偉大歷程，「集中展現了習仲勛同志光輝革命生涯和崇高風範」。除了館址設在習仲勛出生的陝西省富平縣外，5月24日開館日更是習仲勛23年前過世時的逝世紀念日，顯然是主要為紀念他而設立；不過館名並未以習仲勛為名，而只以表現地域的「關中」作為館名。
習仲勛在1963年，因「劉志丹」小說被康生等誣指為藉小說為「為高崗翻案」、及反黨反人民，與賈拓夫及劉景范等一起被打成「習賈劉」反黨集團。其後，並下放洛陽礦山學習改造。直到1978年才被平反。其後並出任廣東省委書記及國務院副總理等職。習仲勛在2002年以89歲高齡去世時，新華社即以「中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人」描述他的功蹟與地位。
如今以紀念習仲勛為主體的關中革命紀念館開館，習近平等同除了為父親徹底洗刷冤屈外，也將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。
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