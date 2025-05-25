習仲勛逝世23年升格革命先烈 紀念館陝西開館

關中革命紀念館5月24開館，顯然是為紀念習近平父親習仲勛而設。圖為習仲勛。（取材自央視官網）

關中革命紀念館開館24日開館，館址設在習近平 父親習仲勛出生的陝西省富平縣，開館日更是其逝世紀念日，顯然主要是為紀念習仲勛而設立，等同於習近平將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。

新華社報導，關中革命紀念館呈現了關中地區人民在中國共產黨 的領導下革命的偉大歷程，「集中展現了習仲勛同志光輝革命生涯和崇高風範」。除了館址設在習仲勛出生的陝西省富平縣外，5月24日開館日更是習仲勛23年前過世時的逝世紀念日，顯然是主要為紀念他而設立；不過館名並未以習仲勛為名，而只以表現地域的「關中」作為館名。

習仲勛在1963年，因「劉志丹」小說被康生等誣指為藉小說為「為高崗翻案」、及反黨反人民，與賈拓夫及劉景范等一起被打成「習賈劉」反黨集團。其後，並下放洛陽礦山學習改造。直到1978年才被平反。其後並出任廣東省委書記及國務院 副總理等職。習仲勛在2002年以89歲高齡去世時，新華社即以「中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人」描述他的功蹟與地位。

如今以紀念習仲勛為主體的關中革命紀念館開館，習近平等同除了為父親徹底洗刷冤屈外，也將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。