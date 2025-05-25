我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

習仲勛逝世23年升格革命先烈 紀念館陝西開館

記者黃國樑／綜合報導
關中革命紀念館5月24開館，顯然是為紀念習近平父親習仲勛而設。圖為習仲勛。（取材自央視官網）
關中革命紀念館5月24開館，顯然是為紀念習近平父親習仲勛而設。圖為習仲勛。（取材自央視官網）

關中革命紀念館開館24日開館，館址設在習近平父親習仲勛出生的陝西省富平縣，開館日更是其逝世紀念日，顯然主要是為紀念習仲勛而設立，等同於習近平將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。

新華社報導，關中革命紀念館呈現了關中地區人民在中國共產黨的領導下革命的偉大歷程，「集中展現了習仲勛同志光輝革命生涯和崇高風範」。除了館址設在習仲勛出生的陝西省富平縣外，5月24日開館日更是習仲勛23年前過世時的逝世紀念日，顯然是主要為紀念他而設立；不過館名並未以習仲勛為名，而只以表現地域的「關中」作為館名。

習仲勛在1963年，因「劉志丹」小說被康生等誣指為藉小說為「為高崗翻案」、及反黨反人民，與賈拓夫及劉景范等一起被打成「習賈劉」反黨集團。其後，並下放洛陽礦山學習改造。直到1978年才被平反。其後並出任廣東省委書記及國務院副總理等職。習仲勛在2002年以89歲高齡去世時，新華社即以「中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人」描述他的功蹟與地位。

如今以紀念習仲勛為主體的關中革命紀念館開館，習近平等同除了為父親徹底洗刷冤屈外，也將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。

習近平 共產黨 國務院

上一則

李強抵印尼雅加達 籲踐行多邊主義、共促共享繁榮

下一則

規畫到落成只花4年 上海樂高樂園7/5亮相 展現中國速度

延伸閱讀

習近平父親習仲勛今逝世23周年 為紀念他的這個館開幕

習近平父親習仲勛今逝世23周年 為紀念他的這個館開幕
徐悲鴻師友遺珍 香港展逾150原作、書信、手稿、版畫

徐悲鴻師友遺珍 香港展逾150原作、書信、手稿、版畫
西康高鐵全線隧道貫通 兩地通行時間3小時縮至1小時

西康高鐵全線隧道貫通 兩地通行時間3小時縮至1小時
婚姻又亮紅燈？何超蓮34歲生日「瘋狂慶生」卻不見老公

婚姻又亮紅燈？何超蓮34歲生日「瘋狂慶生」卻不見老公

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收