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華語片等10年 「狂野時代」獲坎城特別獎 舒淇擦肩影后

中國新聞組／北京25日電
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舒淇在「狂野時代」中飾演神經外科醫師。（取材自微博）
舒淇在「狂野時代」中飾演神經外科醫師。（取材自微博）

第78屆坎城影展當地時間5月24日晚揭曉，中國導演畢贛的新片「狂野時代」獲頒「評審團特別獎」，女主角舒淇則與影后擦肩而過。這是華語電影相隔10年後在坎城主競賽再有所斬獲，上次是2015年侯孝賢以「刺客聶隱娘」獲最佳導演，巧合的是，兩部電影的女主角都正好是舒淇。「狂野時代」在坎城首映後，獲得長達7分鐘的掌聲。

由畢贛執導，科幻懸疑劇情片「狂野時代」由舒淇和易烊千璽主演，畢贛從本屆康城影展評審團主席、法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）接過評審團特別獎獎狀，致謝辭說：「感謝我可愛的演員、劇組們，也感謝默默在電影背後付出的人，感謝家人們」。畢贛領獎時，易烊千璽等演員在台下相當激動，看起來像是快哭出來。

「狂野時代」是今年唯一入圍坎城電影節主競賽單元的華語片。電影講述了在一個人類已經不再做夢的世界裡，一個「怪物」依然整日沉迷於夢的幻覺中，只有一個女人能夠看清幻覺，並潛入了他的夢境。

「狂野時代」以六個章節解構精神世界，從1900年代的黑白默片美學到近未來的賽博廢...
「狂野時代」以六個章節解構精神世界，從1900年代的黑白默片美學到近未來的賽博廢墟。圖為電影劇照。（取材自微博）

由於評審團特別獎並非每年都有的常設獎項，茱麗葉畢諾許被問及給予「狂野時代」肯定的原因時表示，「這部電影就像一個不明飛行物，是一項令人驚嘆的創造，也正是導演夢想的那種作品。它非常不同，我們這次看了許多風格迥異的電影，但這部特別讓我震撼。」「狂野時代」深深打動了她，評委會一致同意將特別獎授予畢贛。

法國影評人熱拉爾·馬里昂觀影後也稱讚「狂野時代」是「一部出色的電影」。他表示，這部影片通過聲音、圖像、布景等呈現了一個宇宙，令人沉浸其中，這在其他電影作品中實屬少見。權威影視媒體「銀幕日報」網站也評價說，這是「一部令人難忘和振奮的電影」。

「狂野時代」是畢贛第三部劇情長片，在坎城影展獲「評審團特別獎」。（歐新社）
「狂野時代」是畢贛第三部劇情長片，在坎城影展獲「評審團特別獎」。（歐新社）

「狂野時代」以六個章節解構精神世界，從1900年代的黑白默片美學到近未來的賽博廢墟，畢贛用「視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與思維」建構了一座感官博物館。首章中，舒淇飾演的神經外科醫師在手術中墜入意識深淵，發現一具仿生人殘骸；易烊千璽飾演的仿生人則在五次重生中遍歷不同時空，每個身分都承載著導演對電影媒介的考古與預言。

24歲的易烊千璽在電影中再次完成突破性的表演，一人分飾五角，他需要以近乎默劇的表演呈現仿生人意識的覺醒與轉變；在不同故事裡，他的外形、年齡、體態、聲線也各不相同。

舒淇 侯孝賢 坎城影展

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