世乒賽／「莎頭」擊敗日本組合 奪混雙3連冠 國乒首金入袋

王楚欽/孫穎莎在比賽中慶祝得分。（新華社）

多哈世乒賽混雙決賽24日開打，王楚欽 ／孫穎莎 迎戰日本 組合吉村真晴／大藤沙月，在經過四局纏鬥，「莎頭組合」以3比1戰勝日本搭檔，衛冕混雙冠軍，這也是國乒在本屆世乒賽收穫的首枚金牌。

綜合澎湃新聞、中國新聞網報導，本次多哈世乒賽，「莎頭組合」一路過關斬將，日本吉村真晴／大藤沙月的「大吉組合」則一路爆冷，二人此前僅列16號種子，但接連淘汰了巴黎奧運會亞軍李正植／金琴英和現世界排名第一的林詩棟／蒯曼等強手，挺進決賽。

決賽前，孫穎莎強調自己不敢輕敵，「對手的單板質量很高，可能給我們造成很大威脅。我們還是忘掉以往的成績，放平心態，展現最好的水平。」王楚欽表示，決賽肯定是非常艱苦、非常精彩的比賽。

比賽開始，日本組合很快進入狀態，回球質量較高，但「莎頭組合」隨即找到自己的節奏，以11：7拿下第一局。第二局雙方緊咬，比分一度來到7：7，但在關鍵球處理上，王楚欽及孫穎莎更勝一籌，兩人以11：8贏得第二局。

第三局一開局，吉村真晴／大藤沙月就取得6：2的領先，「莎頭組合」雖一度追平，但隨後連丟4分，輸掉此局。第四局日本組合依然在開局階段取得領先，王楚欽/孫穎莎頑強追至8平。關鍵時刻，中國搭檔展現出經驗優勢，最終有驚無險拿下比賽，達成三連冠。