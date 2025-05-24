9時上班…公司要求員工7時視訊會議「讀名著」不算加班惹議

該公司人力資源總監提出的招聘要求。（取材自九派新聞）

近日，有網友在社交平台發文稱「找工作遇到了最瘋的公司」，網友應聘的公司要求所有員工早上7時至8時在家開視頻會議讀名著，在網路上引起熱議。快科技報導，有媒體以應聘者身分聯繫公司，其人力總監提出了相同要求。談及是否有加班費，該人力總監稱，「不算加班，也沒有加班費。」

根據網友發文的截圖顯示，公司告知規定，上班時間為早上9時到下午5時半，午休為中午11時半到1時半。還沒到公司前，早上7時至8時要開視訊會議，公司所有員工都得讀名作。

據報導，該公司法人解釋設置讀書文化的原因，「主要目的是想提升員工認知。」她指出，比如說「孟子」會教帝王如何管理國家，如果能學習一些管理國家的知識，那想管理好公司、團隊自然也是不成問題。

至於為何要將閱讀時間設置在每天早上的7時至8時，上述法人解釋，「老闆非常在乎年輕人的身體狀況，如果因為太忙沒辦法共同閱讀，可以在其他時間補錄，但還是希望盡量和大家一起閱讀。」

據報導，公司要求每天早上7時讀名著，本身並不直接涉及合法性問題，關鍵在於每天這一小時是否違反了勞動法規中關於工作時間的規定。

根據「中華人 民共和國勞動法」第36條，國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。如果7時半的開會時間導致員工工作時間超過這一限制，且未得到相應補償，則公司行為才可能違法。

另據紅星新聞評論，認為公司若是因為倡導讀書文化而鼓勵員工讀書，這沒有問題，但將其作為一項硬性規定，在非上班時間要求讀名著，且以開視頻會議的方式，就實在難言合理。強行占用員工上班前的休息時間，何止是搞形式主義，純粹是強人所難。

讓員工每天執行早讀，或已構成非自願的「隱形工作時間」，涉嫌變相侵占勞動者休息時間。而該公司認為「不算加班」，沒有加班費，也已涉嫌違反勞動法。