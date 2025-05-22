我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

川農民外地打工老宅竟被夷為平地 鎮政府：修路誤拆

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊清虎說老宅的「神龕都埋在地下了」。（取材自澎湃新聞）
楊清虎說老宅的「神龕都埋在地下了」。（取材自澎湃新聞）

四川綿陽市遊仙區信義鎮農民楊清虎和妻子兩人在上海務工，在沒得到任何通知的情況下，位於家和村九社的老家房子卻被拆除，相關部門事後解釋是「誤拆」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，楊清虎說，4月30日下午，他透過老家遠程監控視頻，發現一夥人使用挖掘機挖開老公路護欄，進入他家老房子，一番操作之後，很快將老宅夷為平地後離開。

楊清虎說，他馬上聯繫九社社長靳益財趕到現場，「老屋已夷平了，現場一片狼藉。」楊清虎報警，並和妻子連夜買票趕回老家，派出所告訴他「是交通局拆的」，交通局和信義鎮政府卻說是修路的施工隊「誤拆」。楊清虎表示，整個九社就只有他一家房屋在修路的過程中需要拆除，「誤拆」說法難以使其信服。 

靳益財說，「之前規畫說好要占他家老房子，但是又沒有人跟他談過拆遷補償」，4月30日他趕到現場，「房子已經拆了，人都跑了，也沒看到誰拆的，」。

楊清虎出示他的「房屋所有權證」和「集體土地建設用地使用證」。（取材自澎湃新聞）
楊清虎出示他的「房屋所有權證」和「集體土地建設用地使用證」。（取材自澎湃新聞）

楊清虎說，他家被拆的老屋有1998年8月3日綿陽市遊仙區城建委頒發的「房屋所有權證」和綿陽市遊仙區國土局「集體土地建設用地使用證」，屬於他家合法財產。楊清虎承認老宅已經殘破不堪，村上幹部曾告訴他，老房子因修路需要拆除。他說，他支持修建公路，「沒想到拆遷補償沒有談，直接就拆房子，肯定是不合適的」。

劉家鎮拆遷辦一位陳姓負責人回應表示，4月30日上午，由家合村村委會通過三資平台支付老百姓補償款，當天下午，施工方開始對楊清虎的危房（土房）進行施工，經調查，是施工方誤以為4月30號上午已經補償。

對此，北京澤亨律師事務所胡磊律師表示，組織強拆的單位直接違反民法典和土地管理法等相關規定，可以追究法律責任。

上一則

湖南68歲摩的司機兩度性侵14歲女 判3年半…法官被痛罵

下一則

魔性神曲變商標 麥當勞中國申請註冊badabababa商標

延伸閱讀

速食便宜？ 西岸這2城最貴 快餐店員工吃不起

速食便宜？ 西岸這2城最貴 快餐店員工吃不起
畢卡索之藍（八）

畢卡索之藍（八）
德國奶奶缺錢打工 收1萬歐元酬勞攜13公斤毒品赴台闖關

德國奶奶缺錢打工 收1萬歐元酬勞攜13公斤毒品赴台闖關
聖塔克拉拉縣高中生 勞權認知海報賽揭曉

聖塔克拉拉縣高中生 勞權認知海報賽揭曉

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡