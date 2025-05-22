川農民外地打工老宅竟被夷為平地 鎮政府：修路誤拆

楊清虎說老宅的「神龕都埋在地下了」。（取材自澎湃新聞）

四川綿陽市遊仙區信義鎮農民楊清虎和妻子兩人在上海務工，在沒得到任何通知的情況下，位於家和村九社的老家房子卻被拆除，相關部門事後解釋是「誤拆」。

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澎湃新聞報導，楊清虎說，4月30日下午，他透過老家遠程監控視頻，發現一夥人使用挖掘機挖開老公路護欄，進入他家老房子，一番操作之後，很快將老宅夷為平地後離開。

楊清虎說，他馬上聯繫九社社長靳益財趕到現場，「老屋已夷平了，現場一片狼藉。」楊清虎報警，並和妻子連夜買票趕回老家，派出所告訴他「是交通局拆的」，交通局和信義鎮政府卻說是修路的施工隊「誤拆」。楊清虎表示，整個九社就只有他一家房屋在修路的過程中需要拆除，「誤拆」說法難以使其信服。

靳益財說，「之前規畫說好要占他家老房子，但是又沒有人跟他談過拆遷補償」，4月30日他趕到現場，「房子已經拆了，人都跑了，也沒看到誰拆的，」。

楊清虎出示他的「房屋所有權證」和「集體土地建設用地使用證」。（取材自澎湃新聞）

楊清虎說，他家被拆的老屋有1998年8月3日綿陽市遊仙區城建委頒發的「房屋所有權證」和綿陽市遊仙區國土局「集體土地建設用地使用證」，屬於他家合法財產。楊清虎承認老宅已經殘破不堪，村上幹部曾告訴他，老房子因修路需要拆除。他說，他支持修建公路，「沒想到拆遷補償沒有談，直接就拆房子，肯定是不合適的」。

劉家鎮拆遷辦一位陳姓負責人回應表示，4月30日上午，由家合村村委會通過三資平台支付老百姓補償款，當天下午，施工方開始對楊清虎的危房（土房）進行施工，經調查，是施工方誤以為4月30號上午已經補償。

對此，北京澤亨律師事務所胡磊律師表示，組織強拆的單位直接違反民法典和土地管理法等相關規定，可以追究法律責任。