我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

貴州畢節市持續降雨導致土石流 沖倒民房、多人被困

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
22日上午，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡，當地居民甄女士表示，從21日晚到22日早有持續降雨，也下冰雹，有民房被積水淹。（取材自微博）
22日上午，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡，當地居民甄女士表示，從21日晚到22日早有持續降雨，也下冰雹，有民房被積水淹。（取材自微博）

22日上午，中國貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡（土石流），有人員失聯。中國應急管理部目前已部署，要求盡快核清現場情況，搜救失聯人員，科學組織救援，嚴防次生災害。中國應急管理部並已啟動國家地質災害四級應急響應，派出工作組趕赴現場指導。

綜合媒體報導，22日3時、9時許，貴州省畢節市大方縣長石鎮和果瓦鄉慶陽村分別發生1起山體滑坡。長石鎮山體滑坡致2人被困，果瓦鄉慶陽村山體滑坡也有人員被困。

當地居民甄女士表示，從21日晚到22日早有持續降雨，也下冰雹，有民房被積水淹。甄女士稱，有熟人住在長石鎮，山體滑坡衝倒民房，目前居民被安置在政府辦公室。

災情發生後，武警貴州總隊迅速啟動應急預案。上午10時許，武警畢節支隊出動60多名官兵，攜帶破拆工具、救生器材等專業設備迅速奔赴一線，緊急馳援。

22日中午，中國安能貴陽基地立即啟動應急響應，5人先遣組帶1台災情偵測模塊車趕赴現場。第1梯隊25人攜指揮模塊、通信指揮車、無人機、機械化橋等專業裝備前往災情發生地緊急馳援，第2梯隊根據救援需要隨時做好增援準備。貴州省消防救援總隊也已及時調派省內多個支隊赴現場救援。

5月22日上午，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡，有人員失聯。（取材自...
5月22日上午，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山體滑坡，有人員失聯。（取材自微博）

上一則

全新零售模式…台商在京推廚品體驗 鎖定中國高端客

下一則

沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工 預計明年開幕

延伸閱讀

金山小遊樂場砸120萬整建 重新開放

金山小遊樂場砸120萬整建 重新開放
相戀7年貴州女胖到350斤 夫：不怕別人嘲笑

相戀7年貴州女胖到350斤 夫：不怕別人嘲笑
惡心…中「小吃大王」創辦的正新雞排 雞腿裡面全是蛆

惡心…中「小吃大王」創辦的正新雞排 雞腿裡面全是蛆
貴州翻船事故 習近平要求堅決克服麻痺思想

貴州翻船事故 習近平要求堅決克服麻痺思想

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病