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魔性神曲變商標 麥當勞中國申請註冊badabababa商標

中國新聞組／北京22日電
麥當勞代言人王楚欽。（取材自麥當勞中國官網）
麥當勞代言人王楚欽。（取材自麥當勞中國官網）

麥當勞的廣告歌經常都有著這麼一句：「badabababa」，而在中國各種山寨註冊的背景下，麥當勞決定「先發制人」，據報導，麥當勞公司正申請註冊多個「ba da ba ba ba」商標。「ba da ba ba ba」為麥當勞經典旋律歌詞，被粉絲稱為「麥門魔性神曲」，其中代言人乒乓球國手王楚欽還唱了一段。另據了解，肯德基也正申請註冊「肯家弟子」商標。

據大皖新聞報導，據提案App顯示，麥當勞公司正申請註冊多個「ba da ba ba ba」商標，國際分類涉及啤酒飲料、食品、辦公用品等。

據悉，「ba da ba ba ba」為麥當勞經典旋律歌詞，被粉絲稱為「麥門魔性神曲」。該短語最初出現在麥當勞廣告宣傳片的歌詞中，王楚欽在影片中演唱了這段旋律魔性的片段，有球迷在線下對王楚欽喊出這句歌詞互動，還有不少人從此設置好鈴聲，表達對偶像的支持。

此前，麥當勞已成功註冊多枚麥門商標，而肯德基也正申請註冊「肯家弟子」商標。

麥當勞中國今年3月表示，今年是麥當勞進入中國市場35周年，正式宣布中國乒乓球運動員王楚欽成為品牌代言人，雙方將以熱愛共赴「向上生長」，展現年輕一代「我就喜歡」的精神，並在全國範圍內開啟「向上生長，我就喜歡」的主題活動。

對此，網民們紛紛留言：「這段旋律太經典太麥當勞了哈哈，麥當勞唯一代言人王楚欽那必須精彩演繹一下」，「麥門yyds」，「竟然不是ba la bababa？」，「麥門信徒pk肯家弟子」，「哈哈哈，這幾個字母我真的是唱出來的」，「badabababa~魔性又好記」，「神曲變商標」，也有人留言「不買麥當勞」，「這也能註冊？」。

麥當勞 王楚欽 肯德基

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