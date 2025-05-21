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華誼兄弟老董畫作368萬→30萬仍流標 收藏者8年虧9成

中國新聞組／北京21日電
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華誼兄弟董事長王中軍。（中新社資料照片）
華誼兄弟董事長王中軍。（中新社資料照片）

華誼兄弟創始人、董事長王中軍（王忠軍），除了企業家身分外，還是一位畫家，他的油畫作品「北京紅色1號」，早年在拍賣會上曾以368萬元（人民幣，下同，約51萬美元）成交，但近期，該作品再次出現在拍賣會上，估價的下限降至30萬元，且最終流拍。

王中軍的「北京紅色1號」估價為30萬元至50萬元人民幣，但未能成交。(取材自中國...
王中軍的「北京紅色1號」估價為30萬元至50萬元人民幣，但未能成交。(取材自中國嘉德官網)

紅星新聞報導，據北京青年報旗下公眾號「北青藝評」報導，「北京紅色1號」為王中軍的作品。在保利拍賣官網查詢發現，2017年6月，在北京保利12周年春季拍賣會的中國現當代藝術夜場上，「北京紅色1號」的估價為150萬元到200萬元。在該場拍賣會上，「北京紅色1號」的起拍價為150萬元，最終以368萬元成交。

然而，在5月13日中國嘉德2025年春季拍賣會的20世紀及當代藝術場次上，王中軍的「北京紅色1號」再次出現在拍賣會上，但估價僅為30萬元至50萬元，且最後未能成交。

也就是說，從2017年到2025年，如果「北京紅色1號」的收藏者沒有變化，那麼其花368萬元買下該作品八年後，該作品的市場估值已下降約九成，且有價無市，無人購買。

王中軍2014年11月花費3.77億元人民幣，在紐約拍下了梵谷的油畫「雛菊與罌粟...
王中軍2014年11月花費3.77億元人民幣，在紐約拍下了梵谷的油畫「雛菊與罌粟花」，創下了中國藏家的最高競標價格。（取材自紅星新聞）

王中軍曾在2014年11月，在紐約蘇富比的拍賣會以5500萬美元（加上佣金共6176.5萬美元，當時約合3.77億元人民幣）拍下梵谷的的「雛菊與罌粟花」。他也在2015年5月，豪擲2993萬美元（當時約合1.85億元人民幣）拍得畢卡索於1948年創作的油畫「盤髮髻女子坐像」。

不過，在華誼兄弟遭遇危機時，王中軍曾賣掉一批珍藏的藝術品，以解決資金流動問題。

拍賣 畢卡索

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