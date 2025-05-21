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首屆海峽兩岸工業大會福州舉辦 逾300代表交流

中國新聞組／北京21日電
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第27屆海峽兩岸經貿交易會期間，首屆海峽兩岸工業發展大會19日在福建福州舉辦。大會以「融通兩岸智慧，共創工業未來」為主題，來自海峽兩岸300餘位工商界嘉賓與會，共商深化兩岸產業交流與合作機制，攜手應對全球產業鏈重構與綠色化、數位化變革挑戰。

新華社報導，「大陸擁有完整的工業體系和超大規模市場，台灣在電子資訊、精密製造、半導體等領域具有豐富的技術經驗，兩岸相關產業可優勢互補、強強合作。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏說，希望以本次活動為契機，擴大兩岸工業產業「朋友圈」，深化兩岸工業領域創新交流。

華新麗華股份有限公司數位智能發展組織總經理吳明機作為台企代表，在數智驅動海峽兩岸工業未來對話中表示，大陸的數位產業發展有很多深度應用場景，台灣工業企業可與大陸企業一起探索數智轉型，共同開發新應用、新市場。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長丁鯤華說，兩岸產業鏈具有很強的互補性，台灣工業企業可借助大陸友商的力量開拓內需市場，大陸企業也可借助台企資源拓展外銷市場。兩岸企業互相支持協同，使彼此的產品品類更加多元，在國際市場上更具競爭力，構建起合作雙贏的典範。

此次大會由中國工業經濟聯合會聯合中國機械工業聯合會等八大工業行業協會（聯合會）主辦。主辦方表示，海峽兩岸工業發展大會融通兩岸工業智慧，以穩定、發展、繁榮為共同目標，以科技創新、綠色發展帶動產業創新變革為己任，積極推進兩岸工業技術的互惠交流與合作創新。

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