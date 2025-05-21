黃仁勳：全球AI研究員一半是中國人 美國阻擋不了

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長黃仁勳 認為，中國的AI 研究人員是世界上最優秀的一群，因此美企大量聘雇他們並不令人意外。黃仁勳並大讚中國在AI領域做得「棒極了」（fantastic），DeepSeek是一款非常棒的產品，全球有一半AI研究人員都是中國人，美國是無法阻止中國推進AI發展的。

黃仁勳19日在台北接受獨立時事通訊Stratechery作者湯普森（Ben Thompson）專訪，他表示，「在中國的研究人員、AI科學家都是世界級的。他們不是『中國的AI研究人員』，而是世界級的AI研究人員。」

此外，黃仁勳說，來自中國本土公司的AI模型正迅速挑戰美企的模型，因應之道並非是阻止他國獲得美國技術，而是應加速推動全球採用美國的技術。

他說：「你走在Anthropic（AI新創公司）、OpenAI或DeepMind的辦公室走廊，會見到很多AI研究人員都是來自中國。當然，這是合理的，而且他們很棒，所以他們能做出優秀的成果，這不讓我感到驚訝。」

黃仁勳說，美國AI公司若要持續進步，那麼應付來自國際同業的挑戰是絕對必要的，「企業需要競爭來激勵自身，國家也需要，毫無疑問我們激發了他們…我完全預期中國會一路緊追其後。華為就是一家可敬畏的公司。他們是世界級的科技公司。」

不過，黃仁勳也指出，如果美企沒有所需的所有工具來應付競爭，那麼激烈的競爭就可能變成一種問題。他表示，建立支撐AI所需的「生態系統」原本就是件艱困的事，而限制性的法規可能帶來阻力。他特別批評了美國前總統拜登 執政時期提出的「AI擴散規則」（AI Diffusion Rule），該規定原本要在5月15日生效、限制美製AI晶片的出口。川普政府已於本月12日宣布將撤銷這套規則。

黃仁勳表示，50%的AI開發人員在中國，要讓美國不在中國市場競爭的想法，是完全不合理的，「我們應該讓美國企業有機會在中國競爭，抵銷貿易赤字，為美國民眾創造稅收、建設、就業機會、創造更多的就業機會」。

另據觀察者網報導，Nvidia計畫在下季度向中國市場推出基於Hopper架構的降級版H20人工智能晶片，該晶片將移除高帶寬內存（HBM），轉而採用GDDR7內存以符合美國出口限制。同時，Nvidia還在開發專為中國市場設計的Blackwell晶片，同樣使用GDDR7內存，預計今年晚些時候發布。

黃仁勳表示，H20禁令迫使Nvidia對晶片作出了極限調整，在削減性能方面幾乎沒有可操作空間了。美國政府的禁令代價高昂，讓Nvidia深感痛苦。