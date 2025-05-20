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王楚欽球拍又壞了 哀嘆「怎麼又是我」 幸好仍贏球

中國新聞組／北京20日電
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王楚欽對於再次遇到球拍損壞感到無奈。（視頻截圖）
王楚欽對於再次遇到球拍損壞感到無奈。（視頻截圖）

王楚欽的球拍又壞了。多哈世乒賽混雙比賽第二輪，王楚欽與孫穎莎搭檔出戰，在賽前王楚欽發現球拍膠皮開了，疑似有人把膠皮從頂部掰開。雖然在更換球拍後，王楚欽表現未受影響，與孫穎莎直落三擊敗巴西組合，晉級16強，但賽後王楚欽無奈表示：「不知道為什麼每次都是我遇到這種事情？」

來源：體育名場面

綜合瀟湘晨報、央視新聞等媒體報導，多哈世乒賽混雙比賽第二輪由王楚欽與孫穎莎的「莎頭組合」對上巴西情侶組合雨果／布魯娜，在比賽還沒開打前，王楚欽發現自己的球拍出現問題、疑似膠皮被揭開。主裁判堅稱檢查球拍沒有問題，但仍允許王楚欽換副拍上場，此事也讓人聯想到他去年在巴黎奧運會上球拍被踩斷的意外。

雖然被迫使用副拍，王楚欽仍頂住壓力，很快便與孫穎莎一起狂轟10-1拿到9個局點，隨後以11-2輕鬆拿下首局。第二局開打後沒多久，雙方運動員圍繞擦邊發生爭議，雨果挑戰鷹眼失敗，「莎頭組合」持續發力取得領先優勢，雖然一度被追到只差1分，但很快便拉開差距，最終以11-7再下一局。第三局兩人依舊牢牢控場，以11-4鎖定勝利，直落三局擊敗雨果／布魯娜，順利晉級16強，繼續衝擊世乒賽混雙三連冠的目標。

賽後王楚欽無奈表示，不知道為什麼每次都是自己遇到這種事，他說，「一進場就感覺海綿不對勁」，並強調上午打球時球拍還好好的，檢測完海綿就開了一半，「不知道為什麼他們連測板都測不好」。王楚欽直言，他連續兩次大賽出現類似情況，對裁判及比賽方很失望。

國聯乒聯（ITTF）隨即就此事發表聲明，強調國際乒聯與中國乒協對此高度重視，並在當天全部比賽結束後，就此事召開了特別會議。針對中國乒協提出的各項意見，國聯乒聯表示，將以此次事件為契機，進一步完善賽事組織和管理工作，加強對運動員裝備的保護，確保類似事件不再發生。

王楚欽的球拍（右）膠皮明顯受損。（取材自微博）
王楚欽的球拍（右）膠皮明顯受損。（取材自微博）
王楚欽的球拍膠皮明顯受損。（取材自微博）
王楚欽的球拍膠皮明顯受損。（取材自微博）

王楚欽 孫穎莎 巴西

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