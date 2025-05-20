4月經濟放緩 中國官方：頂住壓力、穩定成長

中國國家統計局19日公布4月的經濟數據顯示，工業增加值、固定資產投資、消費增速均較上月放緩，但官方強調，在宏觀政策協同發力下，經濟頂住壓力穩定成長，延續發展趨勢。統計局還稱，美中大幅降低關稅 有利於雙方貿易成長，也有利於世界經濟復甦。

今年4月，中國全國規模以上工業增加值年增長6.1%，優於市場預期，但較上月的7.7%放緩；消費品零售總額年增率由上月的5.9%，降至5.1%。今年1到4月，中國固定資產投資年增率較前值放緩0.2個百分點至4%，低於預期。城鎮失業率則稍回穩至5.1%，為連續兩個月下降。另，4月服務生產指數年增6%，是今年次高。

中國國家統計局發言人付凌暉解讀，整體看，4月生產需求平穩成長，就業形勢總體穩定，新動能積聚成長，經濟頂住壓力穩定成長，但也要看到外部不穩定不確定性因素仍然較多，經濟持續回升好轉基礎還需進一步穩固。

付凌暉還說，下階段，國際環境依然複雜嚴峻，不穩定、不確定、難預料因素比較多，中國國內周期性、結構性矛盾交織。但他也強調，中國經濟長期好轉的基本面沒有改變，持續回升具有較多有利條件，例如「兩新」「兩重」政策下內需穩步增大，新質生產力成長壯大，和外貿韌性彰顯等。

「兩新」是要推動「新一輪大規模設備更新」和「消費品以舊換新」，「兩重」是指「國家重大戰略」和「重點領域安全保障能力」的建設。

據中國海關，按美元計，4月進出口總值5352億美元，年增4.6%，出口年增8.1%，進口年減0.2%。付凌暉稱，下階段，美中大幅降低關稅，有利於雙方貿易增長，也有利於世界經濟復甦。

東方金誠首席宏觀分析師王青解讀，在4月關稅戰驟然升級背景下，中國宏觀經濟保持較強韌性，背後主要是今年逆周期調節政策發力，實施「一個上調、兩個增加」，即上調財政赤字率，增加超長期特別國債 發行及增加專項債發行和使用，至於工業、消費、投資數據放緩，主要源於外部經貿環境變數加大。