潘展樂奪中國游泳冠軍賽第3金 孫楊墊底第8

5月19日，孫楊在決賽後向觀眾致意。他獲得第八名。(新華社)

5月19日，2025中國全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽第三日決賽單元在深圳大運中心游泳館展開，在男子200米自由泳決賽，中國泳手潘展樂 獲得冠軍，張展 碩和季新杰分別獲得亞軍和季軍，汪順第四，孫楊 墊底第八。

2025年全國游泳冠軍賽男子200米自由泳半決賽，孫楊以1分47秒47的成績成功晉級。19日晚，孫楊與潘展樂、汪順等名將展開200米自由泳決賽的爭奪。男子800米自由泳預賽則於19日上午舉行，已報名的孫楊缺席了比賽。

在18日進行的半決賽中，2007年出生的小將張展碩，狀態神勇排名第一。汪順和潘展樂分別排名第二和第三名，老將孫楊排名第七。

值得一提的是，潘展樂已經在開賽首日奪得了男子400米自由泳決賽的冠軍，其後還與隊友合作獲得了男子4×100米自由泳接力比賽的金牌。

而1991年出生的孫楊，比半決賽同組最小選手，2010年出生的謝以忱足足大了19歲。本次賽事中，孫楊被眾多「00後」、「10後」運動員「包圍」，和年輕一輩同場競技。