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山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

中國新聞組／北京19日電
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馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東28歲準新郎馬彬，原訂5月8日要結婚，上月底返鄉籌備婚禮期間，疑食用爺爺燉的雞肉和隔夜菜後突發中毒症狀，致肝衰竭入院治療，雖然有上百名志願者捐血救人，但遺憾的是，馬彬於5月15日去世，現已在老家安葬。

來源：YouTube

上觀新聞報導，一份馬彬病情介紹顯示，其於5月8日入院。病情介紹稱，患者於2025年4月29日在家中進食大量患雞瘟及過夜雞肉後出現發熱，伴頭痛，自行服用阿莫西林，布洛芬及板藍根等藥物，體溫降至正常，患者未在意。

馬彬經搶救仍不治。（視截截圖）
馬彬經搶救仍不治。（視截截圖）

之後，馬彬出現腹脹，全身倦怠乏力等症狀，，自行服用益生菌及五石茶，症狀無好轉，後來出現意識不清，就診於濟醫附院，診斷為肝衰竭，肝性腦病。5月7日轉入ICU給予血漿置換一次，轉診到齊魯醫院急診，以肝性腦病，肝衰竭，急性胰腺炎收入院。

曾幫助過馬彬的志願者劉先生稱，，5月12日晚11時左右，馬彬的親屬向其所在的泗水縣紅十字泉鄉救援隊求助，稱馬彬治療每日需3000多毫升血液，親友獻血已無法滿足需求。泗水縣紅十字泉鄉救援隊連夜發布無償獻血公告，動員紅十字救援隊隊員和志願者，同時招募社會愛心人士進行愛心獻血救援。

志願者為馬彬獻血。（取材自紅星新聞）
志願者為馬彬獻血。（取材自紅星新聞）

劉先生連夜組建志願者群，在次日清晨就召集36人趕赴濟南獻血。經篩查，16人符合條件，共捐獻近6000毫升血液。隨後兩日，社會各界上百名熱心人士陸續加入獻血的隊伍。

劉先生稱，馬彬家庭經濟條件一般，前期治療費用已花費超20萬元人民幣。劉先生就又組織了捐款，三天募集120餘筆，累計6萬餘元人民幣。

5月15日，馬彬的父親走出ICU，稱情況很嚴重，馬彬的母親說：「跟他說話，他會流淚」，馬彬最終因病情過重當天搶救無效去世。

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