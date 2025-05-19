我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

鐵路罷工 新州居民經歷混亂周末

6年前暴紅「流浪大師」 重回街頭翻垃圾桶？ 本人回應

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「流浪大師」沈巍2019年因博學多聞走紅網路。(取材自紅星新聞)
「流浪大師」沈巍2019年因博學多聞走紅網路。(取材自紅星新聞)

一度在網上暴紅的「流浪大師」沈巍，在宣布暫別網路數年後，近來又被人發現在街頭翻找垃圾桶，還有一些自媒體人士在旁進行拍攝，引來部分網民猜測其已重回流浪生活。對此，沈巍表示，他翻找垃圾桶是堅持自己節儉的理念，不願意看到浪費現象的發生，不是因為喜歡流浪；自己目前居有定所，並非流落街頭。

綜合紅星新聞、上觀新聞等報導，2019年的上海街頭，一名衣衫襤褸的流浪漢席地而坐，蓬頭垢面但語出驚人。他用標準的普通話講「左傳」、「尚書」，談企業治理，談各地掌故，也告誡人們「善始者眾，善終者寡」。多段視頻在網路流傳，他被網友稱為「國學大師」、「流浪大師」。

據悉，他真名叫沈巍，上海人，未婚，1986年大學畢業後進入上海徐匯區審計局工作，1993年病休回家。因為撿垃圾與家人發生不可彌合的衝突，開始流浪的拾荒生活。

2019年3月底，52歲的沈巍沐浴更衣、理髮剃鬚，結束了自己26年的流浪生活。沈巍稱，暴紅那幾日，他享受了非一般的待遇，「一招手就會引起轟動效應」。經人勸說，沈巍成為網路主播，直播一個月，獲打賞二、三十萬(人民幣，下同)。

但負面輿論也隨之而來。網路上的語言攻擊，讓沈巍的精神狀態日漸糟糕，不得不退出網路一段時間，而且其帳號也因舉報被徹底封號。2020年5月22日，沈巍宣布退網。2022年，沈巍再次回歸社交平台，他剪短了頭髮，剃掉了鬍子，臉龐微微圓潤，時隔兩年在短視頻平台重新開播那天，沈巍直播間觀看人數達到3000人。

目前，沈巍在抖音擁有60萬粉絲，其帳號的個人主頁封面圖，是「流浪大師」形象置身在書海中，上面寫著「就浩如煙海的文化本身來說，我們都是井底之蛙了，還不夠，所以一定要不斷地學習。」不過帳號最新一期視頻停留在2024年9月。

近日，沈巍又被人發現在街頭翻找垃圾桶，對此，有部分網友猜測，「流浪大師」沈巍重回流浪生活。據報導，沈巍回應聞表示，自己翻找垃圾桶是堅持自己節儉的理念，不願意看到浪費現象的發生，不是因為喜歡流浪。「我總看到地上丟的那些東西，我想這不是還有用嗎。」自己目前居有定所，並非流落街頭。

沈巍被發現在街頭翻找垃圾桶。(取材自紅星新聞)
沈巍被發現在街頭翻找垃圾桶。(取材自紅星新聞)

抖音

上一則

被男研究生舉報性侵的北理工副院長跳樓？校方回應7字

延伸閱讀

娛樂／沒有逆襲 不談姐弟戀 孫儷「蠻好的人生」打破套路笑看困境

娛樂／沒有逆襲 不談姐弟戀 孫儷「蠻好的人生」打破套路笑看困境
我的櫻花情結

我的櫻花情結
上海科技節 機器人與科學家走紅毯 揮手打太極

上海科技節 機器人與科學家走紅毯 揮手打太極
兩邊押寶？英媒：Nvidia擬上海設研發中心 「專注中客戶需求」

兩邊押寶？英媒：Nvidia擬上海設研發中心 「專注中客戶需求」

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加