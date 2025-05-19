6年前暴紅「流浪大師」 重回街頭翻垃圾桶？ 本人回應

「流浪大師」沈巍2019年因博學多聞走紅網路。(取材自紅星新聞)

一度在網上暴紅的「流浪大師」沈巍，在宣布暫別網路數年後，近來又被人發現在街頭翻找垃圾桶，還有一些自媒體人士在旁進行拍攝，引來部分網民猜測其已重回流浪生活。對此，沈巍表示，他翻找垃圾桶是堅持自己節儉的理念，不願意看到浪費現象的發生，不是因為喜歡流浪；自己目前居有定所，並非流落街頭。

綜合紅星新聞、上觀新聞等報導，2019年的上海街頭，一名衣衫襤褸的流浪漢席地而坐，蓬頭垢面但語出驚人。他用標準的普通話講「左傳」、「尚書」，談企業治理，談各地掌故，也告誡人們「善始者眾，善終者寡」。多段視頻在網路流傳，他被網友稱為「國學大師」、「流浪大師」。

據悉，他真名叫沈巍，上海人，未婚，1986年大學畢業後進入上海徐匯區審計局工作，1993年病休回家。因為撿垃圾與家人發生不可彌合的衝突，開始流浪的拾荒生活。

2019年3月底，52歲的沈巍沐浴更衣、理髮剃鬚，結束了自己26年的流浪生活。沈巍稱，暴紅那幾日，他享受了非一般的待遇，「一招手就會引起轟動效應」。經人勸說，沈巍成為網路主播，直播一個月，獲打賞二、三十萬(人民幣，下同)。

但負面輿論也隨之而來。網路上的語言攻擊，讓沈巍的精神狀態日漸糟糕，不得不退出網路一段時間，而且其帳號也因舉報被徹底封號。2020年5月22日，沈巍宣布退網。2022年，沈巍再次回歸社交平台，他剪短了頭髮，剃掉了鬍子，臉龐微微圓潤，時隔兩年在短視頻平台重新開播那天，沈巍直播間觀看人數達到3000人。

目前，沈巍在抖音 擁有60萬粉絲，其帳號的個人主頁封面圖，是「流浪大師」形象置身在書海中，上面寫著「就浩如煙海的文化本身來說，我們都是井底之蛙了，還不夠，所以一定要不斷地學習。」不過帳號最新一期視頻停留在2024年9月。