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中銀行利率降不停 跨城存錢不划算 「存款特種兵」消失

記者黃雅慧／綜合報導
據不完全統計，年內中國約19家民營銀行已調降存款利率40餘次，導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。（路透）
據不完全統計，年內中國約19家民營銀行已調降存款利率40餘次，導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，「去2進1」成為了銀行業的整體選擇。（路透）

據中國媒體不完全統計，今年內中國約19家民營銀行已調降存款利率40餘次。這也導致大中小商業銀行之間原本呈現階梯狀的存款利率日漸模糊，存款利率全面進入「1字頭」，這也讓過去幾年紅極一時的跨城存錢的「存款特種兵」正走向絕跡。

以前3年期、5年期存款利率大多在2%以上，現在國有大行的3年期利率普遍降到1.5%至1.9%，5年期也只有1.55%至1.95%，徹底告別「2字頭」。就連活期存款利率也從0.2%降到0.15%，10萬元存1年活期，利息只有15元，幾乎可以忽略不計。

存款特種兵是指儲戶特別是年輕儲戶，為了追求更高的存款利率，專門奔赴另一個省份或城市的中小銀行網點開戶存款。

該現象於2023年開始頻上熱搜，當時中國全國性商業銀行的存款掛牌利率密集下調了三次，5年期整存整取利率從年初的2.65%滑落至年底的2%，一年下降了65個基點。但中小銀行尚未及時跟隨，部分中小銀行、民營銀行的存款利率甚至仍處於「4」字頭，更高利率的存款產品令人心動，也由此催熱了跨省存款的現象。

「以現在的存款利率水平，跨城存款真的沒有必要，往返的交通費都補不回來。」一位儲戶在某社交平台上寫道。中國社交平台也熱議在存款利率逐漸下行狀態下，存款特種兵正逐步退出。

第一財經報導，4月有11家民營銀行先後16次降息。多輪下調之後，民營銀行與農商行、城商行定期存款之間的利差也在收窄，存款「高地」優勢逐漸消失。

中國國新辦日前記者會上，中國央行宣布將透過利率自律機制引導商業銀行降低存款利率，並將政策利率下調0.1個百分點。這也意味著，新一輪全面降息潮即將到來。

此外，中國銀行長短存款利率倒掛，也讓存款特種兵喪失吸引力。

利率 降息

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