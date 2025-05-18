嫁大28歲老闆 三亞女稱愛他不怒自威 網譏「鈔能力」

魏女（左）和大28歲的丈夫。（取材自瀟湘晨報）

海南省三亞市一名出生於1993年的女子嫁給大28歲丈夫的一些日常生活視頻，近日引發社會關注。當事人魏女表示，兩人在一起近十年育有一子，她崇拜老公有種不怒自威的範兒。

瀟湘晨報報導，魏女說，她和她老公因為工作認識，老公是她的前老闆，她是公司裡的會計助理。「第一眼見到他，他在辦公室裡抽菸，然後在沈思。我就覺得有一種不怒自威的風範，感覺他挺有範兒」。漸漸熟悉後，他倆走在了一起。一開始，魏女也覺得有「一點點年齡差距」，後來轉變了想法，她覺得這樣還挺有安全感的。

兩人曬出2018年結婚證。（視頻截圖）

兩人談了四五年的戀愛後結婚了，家裡一開始是反對的，但夫妻倆選擇了先斬後奏，後來兩人有了寶寶，家裡知道後，慢慢就是默認了。

魏女坦言，幼年因父母爭吵缺乏安全感，但跟丈夫在一起的狀態跟她父母的這個婚姻狀況是完全相反的，丈夫的包容與和諧相處讓她感到很溫馨，很幸福。

網易／風雲觀察者報導，對於這起「老少戀」婚姻，有網友吐槽「這就是鈔能力」、「想一想，如果是個窮老頭，還會如此嗎」、「從小缺父愛的，長大多嫁給父輩的了」、「有些飯我還真的吃不了，有些飯還真該人家吃」、「我還是老實上我的班好了」。

對此，魏女回應表示，男人的年齡、長相沒那麽重要，男人的能力、格局、氣度、人品才是更重要的。