潘展樂實現「10歲願望」 擊敗孫楊400米泳奪金 孫楊：挺好的

潘展樂（中）實現在10歲時的願望、在賽場上擊倒自己偶像孫楊（右）。左為亞軍費立緯。（取材自央視）

2025中國全國游泳冠軍賽男子400米自由泳決賽17日舉行，上演了一場兩代奧運冠軍選手的金牌爭奪戰，最終由潘展樂 以3分45秒34的成績獲得冠軍，擊敗33歲的孫楊 。十年前，稚氣未脫的潘展樂曾在鏡頭前說出「比孫楊快就夠了」，這一場巔峰之戰也實現了他10歲時的願望。賽後，孫楊表示很開心：「其實挺好的，老跟新都在一起，中國游泳的傳承能更好。」

綜合澎湃新聞、上觀新聞等媒體報導，這場泳池內的巔峰對決從預賽時就十分火熱。潘展樂在預賽第10組出場，他在第一個50米轉身後就確立優勢，最終以3分50秒31的成績輕鬆拿下小組第一。

而老將孫楊在預賽第11組出場，同組還有費立緯、季新傑兩名實力選手。比賽中，第三泳道出發的孫楊一直緊隨第四泳道的費立緯。最後50米，兩人幾乎齊頭並進。最終，費立緯以3分48秒89率先到達終點，孫楊則以3分49秒02排名第二。兩人同時排名預賽所有選手前兩位。預賽之後，孫楊感慨道：「有激動也有忐忑。對我來說，很渴望這樣的比賽，也很享受這樣的比賽。最終還是為了今年的全運會，希望在比賽中有好的表現。」

決賽時，潘展樂和費立緯兩名比孫楊小了十幾歲的運動員明顯占有優勢，且互不相讓。費立緯在300米轉身之後超越潘展樂，兩人在最後100米展開激烈角逐，潘展樂展現出他後程和衝刺優勢，最終以3分45秒34的成績險勝費立緯的3分45秒57。孫楊隨後以3分47秒53拿下第三名，比他兩個月前參加全國春季游泳錦標賽快了0.41秒，創造解禁復出以來的該項目個人最好成績，也是時隔6年再次奪得全國游泳冠軍賽的獎牌。

在頒獎台上還出現了溫馨一幕：孫楊為潘展樂整理排名單，幫他把排名「1」穩穩貼好。賽後孫楊手臂貼滿肌肉貼，看著賽果久久不離去，並表示，「其實挺好的，老跟新都在一起，中國游泳的傳承能更好。」 潘展樂（後中）在男子400米自由泳奪冠，季軍孫楊（後右）在頒獎儀式上幫他把排名第一的名牌貼好。後左為亞軍費立緯。（新華社） 10歲的潘展樂接受採訪時說，「比孫楊快就夠了」。（取材自澎湃新聞）

潘展樂10歲時，曾經說「比孫楊快就夠了」，孫楊本人在做客節目時也談及此事，他說：「他（潘展樂）確實也做到了，在100米上面，他有極強的天賦和能力。」「在體壇中有很多這樣的例子。我覺得這是一種傳承，也是一種時代的跨越。」

即將在今年12月迎來34歲生日的孫楊是本次全國游泳冠軍賽年齡最大的參賽選手。 根據報名信息，孫楊將參加100米、200米、400米、800米4個自由泳項目。潘展樂將參加50米、100米、200米和400米4個自由泳項目。兩人也有機會在200米自由泳比賽中再戰一場。