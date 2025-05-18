中國10省大旱傷農 陝西達特旱級別 這裡卻下暴雨釀洪災

廣西遭逢60年一遇、受災逾40萬人的乾旱。圖為廣西博白縣農民在經過抽水灌溉的農田中作業。（中新社）

陝西、河南 、甘肅 、廣西等多地出現嚴重乾旱，陝西是1961年以來全省同期平均降水量最少一年，600多萬畝旱地小麥受災，農民說「過年後就沒下雨，土地和沙漠一樣」，大面積地區無法正常春播。皖蘇交界石臼湖河床乾涸長出「大草原」。多地已啟動應急補水抗旱工程或人工增雨，發出節水倡議書。而在廣西則因暴雨釀洪災，稻田成河、民房被淹，已致3死1失聯。

據中國青年報報導，去冬今春以來，陝西省是1961年以來全省同期平均降水量最少的一年，加上氣溫持續較高，陝北、關中和陝南均出現嚴峻旱情，已經影響到越冬糧食作物和經濟作物的生長發育，還直接導致大面積地區無法正常春播。陝西中南部已達特旱級別，當地農民說，「（土地）10幾公分下去都一點水沒有」，玉米播種因此延遲了一個月。

另據每日經濟新聞，今年以來，華南、華北、西北、長江中下游地區以及四川等地乾旱呈現快速發展的趨勢。5月以來，陝西、河南、江蘇、湖北、廣西等省區存在重旱。其中，陝西南部、河南西部、湖北西北部、江蘇南部等地一度達到特旱級別。據中國國家氣候中心數據，今年1月1日至5月6日，廣西、安徽和江蘇平均乾旱天數均為1961年以來歷史同期最多。

據現代快報報導，皖蘇交界的石臼湖因少雨「縮水」，湖床裸露龜裂，湖邊長出了一望無際的「大草原」。南京市民小郭說：「現在應該叫『石臼大草原』，因為湖快沒了」。據南京市溧水區防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人表示，今年溧水區降水量是有氣象紀錄以來同期最少，比常年偏少近七成，4月降雨量比去年同期偏少九成是湖面乾涸主因。 石臼湖「縮水」，湖畔還變成一片草原。（取材自現代快報）

由於未來一周多地氣溫上升，旱情或更嚴峻，4月以來，旱情主要分布在河北、山西、河南、湖北、安徽、廣西、四川、雲南、陝西、甘肅等10省。水利部已啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應，全力保障供水安全和灌溉用水，5月以來已調度黃河劉家峽、小浪底等骨幹水工程補水10.5億立方米。南京無人機試行人工增雨。山西運城市聞喜縣村民被迫高價買水澆地，以保證田裡的作物撐過旱期。

不過在廣西玉林北流市大倫鎮則因暴雨紅色預警遭遇水災，不少村民的房屋和農田被淹。政府部門證實，當地已組織抗洪救災。據大風新聞，有受災村民說，「暴雨下了幾個小時，水稻都被淹完了，稻田裡面的積水已經蓋過頭，水田變成河了，已經淹到看不見了」。湍急的洪水湧進村子，村民自建的房屋地基受到威脅。截至昨天，岩茶鄉洪水已釀3人死亡發現3人死亡，1人失聯。