深圳女求職平台應徵遭回「不行太醜了」網友做一事反擊

網友陳女士找工作時被評「太醜了」。(網頁截圖)

深圳一名女子近日在求職平台上，看到一間公司開缺後傳訊息聯繫，詢問應徵工作機會，沒想到卻被回復「太醜了，不行」，收到訊息後女子十分生氣無奈，將事件貼文到網上，網友紛紛留言安慰，還有人甚至將自己的頭像換成公司徵才負責人的頭像，向涉事公司傳訊息，並對公司嘲諷反擊，獲得大量點讚。求職平台也回應表示會監督公司帳號。

據上游新聞報導，一名女子在畢業兩三年後，上求職平台找工作，看到深圳某財務管理公司在招聘文員，月薪為2000-3000元，位於深圳市龍崗區，於是聯繫了對方，「您好，不知道這個崗位是否還在招人，我仔細查看了您發布的職位信息，覺得自己比較適合，希望能得到您的回覆。」卻收到對方直接回覆「不行，太醜了」，女子表示她當下「氣得說不出話來」。

公司負責人被網民換頭像嘲諷。微博

事後，涉事公司負責人韓女士表示，「是別人回的，下面的人」。她反覆強調，「當作沒看見就行了」，甚至說「她（當事人）想怎麼搞就怎麼搞」。表明韓女士並沒有算對求職一事表明道歉或多做處理。

在她將事件發文到網路上後，網友們紛紛出言安慰陳女士，表示「人家來應聘工作的，又不是選美的」、或是針對外貌怎麼會成為選才條件留言「牛馬又得好看又得能幹」，也有人針對公司負責人的回覆說「光說『下面人回覆的，不用管』是什麼意思？想甩鍋不負責任？」。還有些網友透過平台應徵，並傳負責人的頭像到聊天室，詢問「我長這樣能去公司上班嗎？」對公司進行反擊嘲諷，引起上千網友熱議。