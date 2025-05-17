運動健將？水平一般？ 朱婷妹妹保送浙大 網疑特殊待遇

朱婷和妹妹。(取材自微博)

近日多名網民發文，質疑中國女排前隊長朱婷的親妹妹朱佳薈，排球水平一般，又不是球隊主力，所屬球隊在全國錦標賽中僅排名第9，其卻能以「運動健將」身分獲保送浙江大學，懷疑朱佳薈是憑藉朱婷的身分才獲「特殊待遇」。對此，浙大及當地體育單位都表示，這是朱佳薈所屬球隊覺得她做了貢獻，才申請到體育局，相關評選合理合法，

據華商報報導，國家體育總局於近期公布「2025年優秀運動員本科保送擬推薦名單」，而朱婷的親妹妹朱佳薈，透過排球項目被保送至浙江大學。據了解，朱佳薈2024年隨河南 雙匯女排隊參加全國女子排球錦標賽，獲得第9名。據相關規定，該隊有4個申請授予「運動健將」的名額。同年12月，朱佳薈獲得運動健將等級，系河南當年唯一一名獲選的女排運動員。

網友指出，公開資料顯示，2023年全國女子排球錦標賽，河南雙匯女排隊隊員名單亦無朱佳薈；2024年和2025年全國女子排球錦標賽，河南雙匯女排參賽14人中也均有朱佳薈，號碼「22號」的她，僅擔任接應位。2018年，朱佳薈在周口體校開始學習排球。次年在北京101中學讀書，也是學校排球隊的二傳手。遭質疑其排球水平一般，是混上「運動健將」的，不符合保送資格。

針對此事，河南省體育局相關科室表示，「有可能主力隊員已經都拿到運動健將等級了，替補也可能會上場。」國家級運動健將的審批權限在國家體育總局，他們只能打申請，「體育總局需要透過該運動員獲得的成績以及相關名次，綜合考慮是否透過申請。」「當初上報，是隊伍提供的名單，我們只是走一個申報的流程。」

當局強調「不論是國際級運動健將還是國家級運動健將，都有一個標準。球隊覺得她做了貢獻，然後申請到體育局，最終由國家體育總局審批。」