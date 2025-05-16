字節跳動被爆「縮減」員工福利：禁打包餐食、架床午睡

「請勿帶離工區」提示牌。（取材自九派新聞）

互聯網公司一向以福利好、待遇優而著稱，其中，字節跳動一度被視為薪酬福利最好的互聯網大公司之一。但是，今年以來，字節福利調整很大，近期內部通知職場三餐、隨餐飲品、水果、茶水間零食等應現場即取即用，不可帶離職場，嚴重侵占情況將會面臨退賠、警告、辭退等不同程度的處罰。

九派新聞報導，北京字節員工指出，公司的福利自今年開始「縮水」許多。除了取消春節 紅包、中秋端午 禮品、取消辦公電腦的「百元購」福利；相比之前發放的下午茶，現在茶水間新試點的零食、水果，品類都減少了很多。

字節的午休政策也在發生調整。以前唯一可以關燈午休的深圳工區宣布午睡時不得關燈。辦公時間內工區保持燈光現狀。北京及深圳工區也開始限制折疊床的使用，多位字節員工表示，現在折疊床不能放在公共區域午睡，一部分員工認為，這樣調整很大程度地影響了午睡質量。

報導指出，字節也開始禁止打包餐食回家，為了防止餐飲外帶，字節還開設了「舉報」鏈接。字節員工表示，餐飲群有提示稱，對於異常打包帶走的人，員工可直接拍照或寫下名字，匿名上傳到相應的文檔表格中，待確認後會進行處罰。

一位北京字節員工解釋，因為字節三餐都是免費的，以前有人會打包四五份飯菜帶給全家人吃，或者拿走一大袋水果；雖然一張工牌每次只能刷一份飯，他們還會去借卡多刷。

在北京大鐘寺抖音總部園區、上海字節漕河涇中心等工區的茶水間，也正在進行2025年新試點，放置有零食、水果、堅果，一旁有標語顯示「適量取用，避免浪費、僅供職場便利，請勿帶離工區」。