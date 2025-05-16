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「小趙麗穎」戴230萬耳環引熱議 父：我非貪官 耳環不是正品

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黃楊鈿甜日前在網路上分享的成人禮照片。（取材自封面新聞）
黃楊鈿甜日前在網路上分享的成人禮照片。（取材自封面新聞）

17歲女演員黃楊鈿甜佩戴價值230萬元（約31.9萬美元）耳環引發關注，由於黃楊鈿甜父親為四川雅安公職人員，網民質疑其高額消費不合理。在黃楊鈿甜澄清耳環是媽媽的之後，黃楊鈿甜父親也發聲「我不是貪官」，並稱耳環不是正品。黃楊鈿甜因為奢侈耳環拖父母下水也被網民酸其是「曲婉婷第二」。雅安相關部門介入此事調查。

綜合媒體報導，演員黃楊鈿甜近日在社交平台上分享成人禮照片。照片中，黃楊鈿甜佩戴的耳環被指認是奢侈品牌GRAFF經典系列，官方售價約230萬元。

許多網民認為，黃楊鈿甜作為年輕演員，不應該有如此高的消費水平。隨後，黃楊鈿甜再次發文分享類似相片，並稱「耳環是媽媽的」。

有網民挖出黃楊鈿甜的家庭背景，稱黃楊鈿甜父親楊偉曾是四川雅安的公務員，負責招投標工作，質疑其「家庭收入不應該這麼高」。經查證，楊偉2015年至2017年在雅安經濟合作和外事局（當時為「投資促進局」）任公務員，隨後辭去公職經商至今；其母親長年在企業工作。

隨後也有網民爆料黃楊鈿甜家在深圳的別墅價值過億，也有人發現，黃楊鈿甜曾在一個家中玻璃櫃子前拍照，櫃內滿是珠寶首飾。

對此，楊偉在微博發文，稱妻子借給女兒戴的耳環不是正品，自己也並非貪官，涉及的雅安災後重建、賑災貪官等傳言是謠言，「本人願意接受大家的監督，也懇請大家能夠保持理智客觀，不信謠，不傳謠」。他提到，2017年辭職回到深圳，與妻子一起創業至今。

17歲女演員黃楊鈿甜佩戴價值230萬元耳環引發關注。（取材自微博）
17歲女演員黃楊鈿甜佩戴價值230萬元耳環引發關注。（取材自微博）

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