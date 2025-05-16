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全中國1隻？「斑鱉」蘇蘇好孤獨 有組織懸賞10萬幫找伴

中國新聞組／綜合報導
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蘇州動物園的雄性斑鱉「蘇蘇」。（取材自新京報）
蘇州動物園的雄性斑鱉「蘇蘇」。（取材自新京報）

還記得世界上「最孤獨的動物」斑鱉嗎？日前全中國僅存1隻的斑鱉「蘇蘇」在蘇州一處動物園罕見現身，引發討論。有非營利組織發出懸賞令，要以獎金10萬元（人民幣，約1.3萬美元）尋找其他倖存的「水中大熊貓」。

新京報報導，斑鱉是國家一級保護動物，也是瀕危物種，被譽為「水中大熊貓」，曾廣泛分布在長江中下游地區和紅河流域。在相當長的時間裡，斑鱉的面目模糊，直到2004年，牠在中國的命名才從「黿」正式更正為「斑鱉」。中國境內有明確記載的人工養殖環境下的斑鱉一共只有6隻，野生的更是蹤跡難尋。

近50年內，長江中下游流域未曾發現野生斑鱉，推測為區域性滅絕；1998年，最後一次留下影像資料的斑鱉出現在雲南紅河的一個市場上，那是一隻被非法捕撈的斑鱉，後被放生。

中國國內僅存的斑鱉，是蘇州上方山森林動物園的「蘇蘇」，專家們曾試圖讓牠繁育後代，但都沒有成功。而目前全球已知存活的斑鱉都是雄性，無法再進行人工繁育。

發布懸賞令的「瀕危物種基金」負責人張曉磊表示，他們關注斑鱉的生存狀況很久了，發現中國境內龜鱉類動物缺乏關注，於是發起懸賞令，想要嘗試在中國境內尋找斑鱉，也想藉此增加大眾對龜鱉的關注和了解。

張曉磊說，如果有人找到了疑似斑鱉的生物，可以將照片或視頻發至瀕危物種基金團隊的郵箱，團隊會尋找龜鱉方面的專家進行辨認。目前團隊已經收到了十幾份投稿，經過辨別都不是斑鱉。

對於「斑鱉懸賞令」，黃山學院教授呂順清擔心，有人看到懸賞令後到野外去捉其他龜鱉類動物，反而對牠們造成傷害，也可能破壞棲息環境。世界自然保護聯盟物種生存委員會龜鱉專家組專家、國家林業和草原局世界遺產專家委員會委員聞丞也強調，相較於懸賞，更希望能將資金用於支持科學調查。

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