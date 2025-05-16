不倫戀+特權案 北京男女醫師都吊照 新華社：醫德為要

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

涉及家族特權、醫德、私德等問題的北京中日友好醫院醫師肖飛與住院醫師董襲瑩不倫案，中國國家衛健委15日晚宣布調查處置進展通報，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤消。新華社也對事件發聲：讓醫德醫風建設為健康中國護航。

通報稱，時任中日友好醫院胸腔外科副主任醫師的肖飛，2024年7月在為患者進行胸腔鏡下肺葉切除手術時，卻在患者進入麻醉狀態下，中斷手術進程擅離手術室，「將個人情緒凌駕於患者生命安全之上」，且在婚姻關係存續期間與董襲瑩等人「存在不正當關係」。

通報指出，中日友好醫院已對肖飛給予開除黨籍、解除聘用關係的處分。北京市衛健委並吊銷肖飛的醫師執業證書，並給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰；至於中日友好醫院，也因此被責令限期改正、警告及罰款。

通報指出，董襲瑩2019年申請北京協和醫學院臨床醫學專業培養模式改革（4年非醫科學士+4年醫學博士MD，中國稱為4+4學制）試點班時，入學資格存在造假行為，她的大學物理、化學等4門課程共計16個學分屬偽造，不符當年報考資格。而她2023年的博士論文，與同年畢業的他校他人論文重複率超過20%，存在抄襲剽竊學術不端行為。

通報提到，北京協和醫學院針對董襲瑩的相關違規違法行為，撤銷她的畢業證書及博士學位證書。而北京市衛健委也同時撤銷她的醫師資格證書及醫師執業證書。

除肖、董二人外，通報指出，此事曝露北京協和醫學院在錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生思想政治教育等方面存在「試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位」等問題，目前正在深入整改，國家衛健委正會同中國教育部 對該院「4+4試點」全面評估，督促改革完善。

歸納各界對此案議論的焦點，一是醫師肖飛與院內未滿29歲的年輕住院女醫師董襲瑩及數名護士的不倫戀情，屬私德領域；二是肖飛為安慰手術中因技術不純熟，被護士指責憤而離場的董襲瑩，不惜丟下手術中病人擅離手術房前去安慰，屬醫德領域。三是董襲瑩的父母都是中共 體制內高官，如何能一路順利獲得醫學博士學位並進入醫院任職，屬家族特權領域；四是遭董襲瑩波及的中國4+4醫學教育體制，受到對此相對陌生的中國民眾質疑，屬醫學教育領域。

新華時評稱，強化醫德醫風建設，既是對患者生命健康的負責，也是對廣大醫務人員的愛護。正如通報顯示的「國家衛生健康委將在全國衛生健康系統組織開展醫療質量安全、醫德醫風專項整治」，就是要讓「敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆」的職業精神內化於心、外化於行，堅持以人民健康為中心，弘揚職業精神和人文精神，努力為群眾提供安全有效便利的醫療衛生服務。