離婚纏訟多年 「億萬富姐」吳英的丈夫病逝 恩怨隨風逝

吳英（右）受審時的畫面。（取材自新黃河）

有「億萬富姐」之稱的浙江東陽知名民營企業家吳英因集資詐騙罪入獄後，曾與丈夫周某波多次相互提出離婚訴訟，但因各種原因未果。之後周某波在未與吳英離婚的情況下，與他人以夫妻名義同居生子，以重婚罪被判緩刑。近日傳出周某波病逝，二人之間的愛恨糾纏也將隨風飄去。

綜合新黃河、華夏時報報導，15日晚間，網路傳出原浙江東陽知名民營企業家吳英的丈夫周某波「昨晚去世」。周某波的多名親友證實周某波的肝一直有疾病，但拖到4月28日才去住院，5月14日22時許，周某波在東陽市人民醫院去世。

據了解，有億萬富姐之稱的吳英，原為浙江本色控股集團有限公司（下稱「本色集團」）法定代表人、董事長。公開報導顯示，吳英18歲中專輟學經商，由女子美容店起步，不斷擴大經營至酒店、網吧、建材、物流等領域，期間通過民間借貸瘋狂融資，購買了大量商鋪、房產、汽車、珠寶等資產。2006年，年僅25歲的吳英曾登上福布斯女富豪榜第6位，外界傳聞吳英及其本色集團的資產一度高達38億元。但僅一年後，吳英就因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，並經法院一、二審判處死刑，高院重審後改判死緩。

2014年7月，吳英的刑罰被依法減為無期徒刑。2018年3月，吳英刑罰被依法減為有期徒刑25年，剝奪政治權利10年。依據刑法第八十條規定，無期徒刑減為有期徒刑的刑期，從裁定減刑之日起計算。這意味著，如果不再獲得減刑，吳英出獄時將年滿62歲。

在吳英獲罪後，與周某波各自都曾有意離婚，並提起多次訴訟，但由於各種原因未果。周某波生前接受採訪時曾透露，最早的時候是吳英提出離婚，但他沒有按照吳英的意思去辦，「當時我想，既然判的死刑，這個時候我離婚太不人道了」。 吳英的丈夫周某波近日病逝。（取材自新黃河／央視新聞截圖）

但在吳英改判死緩後，周某波於2012年、2021年兩次起訴離婚，但因為吳英方面的異議撤訴。2021年10月，吳英在獄中主動提起訴訟要求離婚，主張周某波在沒有和她離婚的情況下，跟他人以夫妻名義同居生子，雙方感情已完全破裂。請求法院判決她與周某波離婚，同時對59794萬元的夫妻共同債務進行平均分割。然而，由於涉及到財產債務分割，該案受理費高達298.9萬元，吳英無力承擔，最後按自動撤訴處理。

2023年2月，周某波重婚案遭刑事追究，被判有期徒刑十個月，緩刑一年六個月。吳英在得知周某波因重婚罪獲刑後，再次啟動離婚訴訟，不過，在法院受理後，吳英多次增加或變更訴訟請求，後來不再請求法院判決離婚，轉而向周某波索要補償。

律師表示，吳英索要補償一案，法院在去年曾開庭審理，但至今尚未作出判決。依據法律規定，在離婚案件中，如果一方當事人死亡，婚姻關係自然終止，訴訟應當終結。

隨著周某波病逝，二人之間的愛恨糾纏也將隨風飄去。