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165萬在北京買到150平米房、附院子 網友預言：會後悔

中國新聞組／北京16日電
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該小區4月掛牌均價為每平方米16364元。（取材自極目新聞）
該小區4月掛牌均價為每平方米16364元。（取材自極目新聞）

近日，有網友自稱在北京花165萬（人民幣，下同，約23萬美元）買了一套150平方米的「老破大」房屋，引發關注。該網友表示，這套房屋位於北京市房山區城關街道，戶型為三室兩廳，還帶有一個小院子。但有其他網友表示，雖說是在北京安家，但該房產位在郊區，進城得花2小時，還不如去河北買房。

極目新聞報導，抖音號「一禾de田園小院兒」的網友花165萬在北京買房，據了解，該房屋建於2006年，房本面積120平方米，戶型為三室兩廳。此外，該住宅還附贈了一個30平方米的院子，實際使用面積達150平方米。

一名自稱經手該房屋的仲介表示，該房屋位於良工佳苑小區，今年3月被一位買家購入，並於4月8日辦完過戶手續，「買家第一眼就看中了，當天就決定交訂金，帶院子的房源比較稀缺，這套性價比還是比較高的。」

該仲介透露，房山屬於遠郊區，房價較城區便宜不少，區域內100多萬的房源很多。不過，該區域交通還算便利，從小區開車半小時到杜家坎收費站，可直接上京港澳高速到城區。此外，附近也有多趟公交線路，距離最近的地鐵站1公里多。

但有網友表示，房山區離市中心很遠，就醫遠了點，教育資源也不如城區豐富，有人點開地圖看了一眼後說「甚至沒看出來是在北京」、「明年就後悔了」；還有網友笑稱，「以後說北京房價記得一定要說距天安門多遠，這樣才有參考性」。

查詢售房平台後可發現，良工佳苑小區目前仍有多套房源在售，小區參考均價約為14340元/平方米。另一房產平台顯示，該小區4月掛牌均價為16364元/平方米。

上述仲介還表示，該小區還有一套位於一樓的三居室在售，106.9平方米，掛牌價155萬元，附贈20平方米小院，目前諮詢的顧客較多。

網友在北京郊區花165萬買房。（視頻截圖）
網友在北京郊區花165萬買房。（視頻截圖）
房屋內部。（視頻截圖）
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