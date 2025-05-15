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絕美回族新娘像AI假人？攝影師出面認證：全家人都美

中國新聞組／北京15日電
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甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。。(視頻截圖)
甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。。(視頻截圖)

甘肅臨夏一名回族新娘因超高顏值，引發熱議。視頻中她包著頭巾，換了好幾套婚服，眼睛又大又亮，身材窈窕。有網友讚美，「長得好像精靈」、「像個洋娃娃」。但也有人認為美得不敢相信是真人，質疑是AI換臉。攝影師也公開澄清，回族禁止醫美、整形，「娘家美女眾多」，新娘的好氣質和美麗都是來自家族的優良遺傳，即使沒有化妝也很漂亮。

甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。(視頻截圖)
甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。(視頻截圖)

來源：人物電影社會

綜合大象新聞等媒體報導，這場的婚禮於日前舉行，主角是25歲的新娘與30歲的新郎。這名新娘五官精緻，在為期兩天的婚禮現場共換了七套服裝，展現不同風情，畫面被拍攝者記錄下來後迅速走紅網路，引發熱烈討論。

甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。(視頻截圖)
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。(視頻截圖)

新娘的膚色細緻如瓷，五官清麗勻稱，高挺的鼻梁襯得紅唇格外動人。這場婚禮最引人注目的莫過於新娘令人驚艷的7套禮服，從純潔的白紗到華麗的傳統服飾，就算戴上頭巾都難掩她的驚艷美貌。

視頻暴紅後，許多人驚豔於新娘的美貌，直呼她是最美的回族新娘，也羨慕新郎的好福氣。但也有部分網友認為，新娘的外貌過於完美，懷疑可能使用了AI換臉技術或進行了整形手術。甚至有網友調侃她，「像AI生成的人」。

甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。(視頻截圖)
甘肅一名回族新娘在婚禮上連換7套禮服。(視頻截圖)

另有消息稱，新郎無奈表示，妻子天生麗質，從小到大常因美貌遭質疑。本以為結婚是幸福時刻，沒想到又因顏值被推上風口浪尖。

針對外界關注，攝影師出面澄清，新娘的美貌並非依靠技術手段打造，並透露新娘日常素顏時同樣美麗，並非刻意修飾。此外，新娘的娘家家族顏值普遍較高，相對於外在美更注重內在美。

這名引發關注的回族新娘平日素顏模樣。(視頻截圖)
這名引發關注的回族新娘平日素顏模樣。(視頻截圖)

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