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江西女高中生撞臉知名女星 笑容掀「國民閨女」回憶殺

中國新聞組／北京15日電
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南昌高中生曉玲神情像演員楊紫。(取材自微博)
南昌高中生曉玲神情像演員楊紫。(取材自微博)

「這是楊紫的學生照嗎？」近日，南昌16歲女高中生曉玲（化名）因長相酷似演員楊紫引發關注。16歲的她未施脂粉，但眉目間已有楊紫活靈活現的俏皮神情，當她露出微笑時，更是立馬重現楊紫的「少女時代」。

南昌高中生曉玲神情像演員楊紫。(取材自微博)
南昌高中生曉玲神情像演員楊紫。(取材自微博)

都市現場報導，曉玲今年16歲，是一名南昌高中生。她因為擔任南昌國際時尚周的志願者，意外引發矚目。

她受訪時表示，「小時候有人說我像楊紫，感覺開心吧，看過楊紫的『家有兒女』」。她還透露，自己是一名美術生，以後會學藝術類專業，作為南昌本地學生，自己參與時尚周志願服務的初衷是積累社會經驗，未預料到會因外貌引發網絡熱議。

曉玲的照片在網上公開後，的確引來一波讚賞，認為她自然大方，的確有楊紫「國民閨女」的氣質，尤其是曉玲笑起來的樣子，令不少網民馬上聯想到楊紫。但也有網民覺得不像，但也不否認年輕學子的氣質的確很好。

楊紫在「國色芳華」裡的美麗扮相。(取材自微博)
楊紫在「國色芳華」裡的美麗扮相。(取材自微博)

公開資料顯示，演員楊紫1992年出生，2002年開始演戲嶄露頭角，因參演多部劇集，讓觀眾一路「看著她長大」。她畢業於北京電影學院，代表作有「家有兒女」、「香蜜沈沈燼如霜」、「長相思」、「戰長沙」、「國色芳華」等。

楊紫由童星出道，是家喻戶曉的「國民閨女」。(取材自微博)
楊紫由童星出道，是家喻戶曉的「國民閨女」。(取材自微博)

楊紫 國色芳華

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