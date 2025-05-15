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遭中國官方點名違規蒐集個資 愛奇藝：積極整改

記者潘維庭／綜合報導
愛奇藝一款App被中國官方通報違法蒐個資。（美聯社資料照片）
愛奇藝一款App被中國官方通報違法蒐個資。（美聯社資料照片）

中國「國家網絡與信息安全信息通報中心」13日通報，稱經中國「國家計算機病毒應急處理中心」檢測，65款手機App應用程式存在違法違規蒐集使用個資情況。其中，愛奇藝、愛剪輯、T3出行、縱橫小說、追書神器、Faceu激萌、高德開放平台定位SDK等知名應用程式被點名。

針對此事，愛奇藝發布聲明，稱其正與合作方認真核查，積極整改（整頓改革）。據IT之家報告，愛奇藝表示，針對「國家計算機病毒應急處理中心檢測報告」披露的愛奇藝（版本 X9M_m1e_17.0.0.20221018）存在個人資訊蒐集使用的問題，我們高度重視並第一時間開展內部核查。

愛奇藝表示，經核查，該版本為2022年10月上線的某品牌車載端應用，由愛奇藝合作方開發並提供。「針對報告披露的問題，我們正與合作方一道認真核查，積極整改，後續將更新合規的新版本應用。我們會繼續嚴格落實個人信息保護的主體責任，為用戶提供安全優質的服務。」

愛奇藝該款被點名的App涉有五類問題，包含未告知接收個資方的名稱或者姓名、聯繫方式、處理目的、處理方式和個資種類，並取得單獨同意；未提供有效的更正、刪除個資及註銷用戶帳號功能；投訴、舉報未在承諾時限內受理並處理；未向用戶提供撤回同意蒐集個資的途徑、方式；透過自動化決策方式向個人進行資訊推送、商業營銷等。

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