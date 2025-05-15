聲稱「喪偶式婚姻」甘薇官宣離婚 否認拿賈躍亭40億

甘薇在社交平台發文官宣與樂視（LeEco）執行長賈躍亭離婚。(取材自快科技)

演員、影視製作人甘薇14日在社交平台發文官宣與樂視（LeEco）創始人、執行長賈躍亭離婚。由於賈躍亭長期滯留在美國，甘薇稱離婚不是因為感情不和，而是因為遭遇「喪偶式婚姻」。對於外界質疑她離婚索賠40億元（人民幣，下同，約5.55億美元），甘薇反駁，稱所有公司資產以及個人名下資產都被凍結了，「退一萬步來說，賈總想給，他也給不出來」。

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現年40歲的甘薇與賈躍亭於2004年相識，兩人於2008年正式結婚，婚後育有兩女一子。在樂視鼎盛時期，兩人曾以創業板第一夫妻之稱風光無限，甘薇更因打造「太子妃升職記」等爆款劇集被譽為娛樂圈投資女王。

2017年賈躍亭赴美造車後，甘薇獨自承擔起撫養三個子女的重任，甚至在重要節日也未能獲得賈躍亭的陪伴。

證券時報、快科技報導，甘薇在社交平台發文表示：「與賈總共同走過十餘年，感恩相遇，亦尊重彼此選擇。未來將以母親、製片人、公益踐行者的身分繼續前行。」

「賈總從來沒給過我40億元」，甘薇亦回應外界質疑離婚是為了轉移資產，「樂視最輝煌的時候我們也沒有做過資產轉移、防火牆、信託、保險 ……偏要在我們不好的時候，視法律不顧，偷偷搞小動作？」

甘薇說，她19歲認識賈躍亭，大學畢業結婚，當年結婚彩禮一分錢都沒要。她很少過問公司的事，公司出事後，所有公司資產以及我們個人名下的資產都被凍結了。

賈躍亭。(路透資料照片)

甘薇談到離婚原因，稱不是因為感情不和，而是因為遭遇「喪偶式婚姻」。

甘薇說，兩人即使分開了仍是朋友，也是孩子的父母、永遠的一家人。但婚姻是需要經營的，她在感情面得到的回報卻少之又少，「我需要的不是金錢和利益，而是簡單的問候、陪伴和情緒價值」。但她總是被賈躍亭排在企業、員工之後。

「我過生日時，一個親人都不在國內，他（賈躍亭）連我生日都忘了，等他發消息，等了一天、兩天，真的繃不住了，我可以為他分擔一切，甚至命都可以給他，一個簡單的關心和問候都沒有時挺委屈的。」甘薇說。

報導指出，就在幾天前，賈躍亭還在網上發視頻紀念FF成立第11周年，主動提及想家想回北京，並表示還債回國的時間不會太遠。

目前甘薇已正式復出，擔任新劇「桃枝氣泡」的製片人。根據離婚協議，三個子女的撫養權歸甘薇所有，賈躍亭需每月支付37.5萬元撫養費。但業內人士指出，這筆費用的支付與FF的融資進展密切相關，存在較大不確定性。