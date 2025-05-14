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網約車內救心梗同學7分鐘 山東小伙錯過高考…不後悔

中國新聞組／北京15日電
坐在網約車上的同學突發心梗休克，倒在姜昭鵬(後右)身上。(視頻截圖)
坐在網約車上的同學突發心梗休克，倒在姜昭鵬(後右)身上。(視頻截圖)

山東一名考生坐網約車赴職教高考考場的途中，鄰座同學突發心梗休克、癲癇，該考生對其急救直到就醫，卻也因此錯過當天的語文考試，按規定無法補考。

綜合媒體報導，一則「趕考途中上演七分鐘生死救援」的視頻近日在網上熱傳。山東城市服務職業學院學生姜昭鵬對發病同學持續進行心肺復甦、人工呼吸等急救措施。同時，煙台網約車司機對兩位學生進行安撫，在得到准交警許後連闖6個紅燈，將15分鐘的行程壓縮到7分鐘趕到煙台山醫院。

從發病到急診搶救，發病學生心臟驟停30分鐘左右。

而由於遲到時間過長，姜昭鵬錯過了語文考試，但他不後悔，認為這不僅是一次學校急救教育的現實實踐，更是一場對生命的深刻理解和尊重。

「考試一次沒考還有下一次，但是同學的生命只有一次，錯過了就不會再重來。」姜昭鵬說。

不少網友為救人考生點讚的同時，也請願能給予補考。「能否被破格呢，他是真的因為救人啊」、「兼顧規矩和人情是最好的了」。但山東省教育招生考試院工作人員表示，高考沒有補考一說，「暫時還沒有一個明確的解決方案。」

對於是否可以為救人的學生申請補考，山東城市服務職業學院工作人員回應稱，領導正在關注此事，後續進展情況暫時不清楚。「今天上午開會，給學生頒發了榮譽證書。」

姜昭鵬不後悔救人的行為。(視頻截圖)
姜昭鵬不後悔救人的行為。(視頻截圖)

網約車 高考

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