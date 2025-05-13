真正「移動廁所」 河北如廁女被載上高速 落地時表情淡定

女子從流動廁所走出。(取材自微博)

日前，河北一名女子在使用路邊的移動廁所時，因為工人沒發現有人正在使用，把整座移動廁所連同她一起搬上了貨車，開上了高速公路。廁所抵達目的地後，女子才淡定的從裡面走出，影片在網路上瘋傳，網友也幽默留言「是真『移動式』廁所」，「人在廁所蹲，車卻高速奔」。

綜合香港01、逐浪新聞報導，該女子當時在如廁時，由於廁所內隔音效果較好，沒有注意到自己所在的廁所被移動到運輸車上載走，是直到車輛行駛過程中產生的顛簸和外界嘈雜聲傳入耳中，她才突然發現自己身處的封閉空間移動速度極快。

網路瘋傳的影片畫面顯示，一輛堆高機正在將移動廁所從貨車上逐一搬下，一名女子突然從其中一間緩緩走出，不知道女子「被迫」在廁所內待了多久，似乎是在發現廁所「抵達平面」後才打開門離開。

一旁的男子看到女子從流動廁所中走出，神情明顯錯愕，而女子則全程保持冷靜，沒有對貨車司機或搬運人員表達不滿，也未發出任何抱怨，只是淡淡地回頭看了一眼，便默默離開現場。

影片曝光後迅速引起熱議。許多網友對女子的遭遇表示同情，但也有網友調侃道：「這廁所坐得可太刺激了，比過山車還驚險。」有網友笑稱「女子：移動廁所，感覺真的像在移動」、「廁所：不是感覺，是真的在移動」、「看女人緩緩而行，再尷尬，都要保持優雅，我不尷尬，就沒人尷尬」、「周星馳 為小虎準備的馬桶會四面打開，還會飛天！這個不行」。