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失業保險基金支出大增 曝中國就業嚴峻

中國新聞組／北京13日電
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中國實際就業情勢恐比官方公布的數據更為嚴峻，圖為近日在雲南財經大學舉辦的一場徵才活動。（中新社）
中國實際就業情勢恐比官方公布的數據更為嚴峻，圖為近日在雲南財經大學舉辦的一場徵才活動。（中新社）

中國人力資源和社會保障部（人社部）副部長俞家棟日前表示，今年第一季中國就業形勢總體穩定。不過，財新網從人社部規畫財務司近日於官網公布的數據發現，今年第一季中國失業保險基金支出達465億元（人民幣，下同，約64.55億美元），較去年同期大增22.4%。

報導稱，中國失業保險基金支出通常包括七類：失業保險金、基本醫療補保險費、喪葬補助金和撫恤金、職業培訓和職業介紹補貼、農民合同制工人一次性生活補助、技能提升補貼和穩崗返還等其他促進就業支出及其他支出。其中，包含失業保險金在內的失業保險待遇支出占主要部分。

人社部發布的2025年第一季工作主要進展情況也顯示，第一季共發放失業保險金、代繳基本醫療保險費、價格臨時補貼等失業保險待遇365.4億元，較去年同期增長近29.6%。

財新網指出，依據中國社會保險法，想要領取失業保險金，失業人員需符合三條件：失業前用人單位和本人已繳納失業保險費滿一年；非因本人意願中斷就業；已進行失業登記，並有求職要求。

針對失業保險基金支出大增，華東某省級人社部門人士認為，近年來政策力度加大及社交媒體宣傳作用，增加了勞動者對各類社保補貼的知曉率和領取率。在他看來，中國當前就業形勢嚴峻，但主要反映為就業品質下降，人崗不匹配問題明顯。

據人社部數據，今年3月中國全國城鎮調查失業率為5.2%，較前月下降0.2%，就業形勢保持總體穩定。不過，北京交通大學經濟管理學院勞動經濟系教授唐代盛認為，領取失業金人數大幅上升，仍反映出失業問題的嚴重性。不管是累積的失業領取，還是新增的領取，都說明經濟景氣指數不太好，需要通過失業保險維持生活。

醫療保險 失業金

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