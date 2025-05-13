陝西首富、西北大學副校長是同一人 她身家逾400億人幣

西北大學副校長范代娣成為陜西首富。（取材自杭州日報）

新一任陜西首富竟成為西北大學 女副校長。現為西北大學教授的范代娣，由於和丈夫嚴建亞控制市值750億（人民幣，下同）的巨子生物，名下還有一家生產航空鍛件的三角防務，市值也有130多億，讓她的持股市值合計超過400億。

綜合新財富雜誌、每日經濟新聞報導，范代娣1966年出生於陜西蒲城，其丈夫嚴建亞與其同歲，本科畢業於西北大學化工系，現為西北大學教授、博士生導師。

基於「類人膠原蛋白」科研發明，范代娣與同為西北大學校友的丈夫嚴建亞創立巨子生物，並在港股上市，締造百億醫美帝國。

2000年，范代娣和團隊通過數年研發突破技術瓶頸，研發出與人體高度相似的重組膠原蛋白。次年，范代娣申請中國首個相關專利，不僅填補了生物材料領域空白，更催生出市值750億的巨子生物。2025年4月，她再當上西北大學副校長。

此前，步長製藥趙濤家族、隆基綠能 李振國李喜燕夫婦曾獲得過陜西首富。不過，在「科創造富」的年代，范代娣與嚴建亞後來居上，晉升為新一任陜西首富。

范代娣與嚴建亞的女兒嚴鈺博本科在多倫多大學主修雙學位，此後一年拿下加大洛杉磯 分校碩士學位。畢業後回家「打工」之餘，嚴鈺博還考下四門金融證書，晉升為巨子生物董秘、執行董事，但2023年年薪僅為14萬，2024年漲薪至36萬。