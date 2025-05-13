中國34歲女生花70萬人幣去英國留學1年 值不值？網熱議

抖音號「衣老闆呀」發布許多在英國留學的心聲，在社交平台上引發討論。（視頻截圖）

近日微博 上一條「34歲女生花70萬（人民幣，下同，約9.7萬美元）去英國留學一年」的話題登上熱搜，網友熱烈討論這樣的花費到底值不值得？有人說「追求自己想要的人生才是重點」、「花錢買夢境的典範」，也有過來人分享心路歷程，稱「差點就被留學天堂的誘惑給套牢了」。

觀察者網報導，網友「人形炮塔」發文表示，很多人會問「都34歲了，怎麼還想著去留學？」事實上，對那些曾經被「人生低谷」困住的人來說，在看似平穩的職場裡，年齡焦慮逐漸加重，突然覺得「是不是該換個地方，換個人生呢？」尤其是看到一些人「留學歸來」，甩掉了曾經的普通，直接升級成「高端菁英」，簡直太讓人心動了。

但25歲去美國留學的「人形炮塔」以自身經歷表示，去到國外那一年簡直是驚悚的「成長」之旅，面對的是層層疊疊的競爭和壓得人喘不過氣的學業壓力。更令人鬱悶的是，留學一年花了70萬，換來一紙學歷證書和一顆已然浮躁的心。等到回國找工作時，才發現市場上「海歸」多得是，學歷再好，也未必就能讓你順利逆襲。

「人形炮塔」直言，留學是「看似便捷」的通道，但很多時候，花錢換來的不過是一個「漂漂亮亮」的標籤，回國後面對的，往往是另一個更深的「迷茫」。

從花費上來看，70萬換成國內的某些職業培訓課程，不僅能學到有用的技能，還能享受很高水平的教育資源，「人形炮塔」認為，留學的真正「價值」在於是否真能把學到的東西轉化為實實在在的能力，否則沒必要去花那麼多冤枉錢。

「人形炮塔」表示，70萬或許可以獲得看似光鮮的「留學標籤」，但能否帶你走向成功，恐怕還得看能不能吸取到那些知識背後的「養分」。而且別忘了，終究是得回到現實，面對那些早就開始自己事業的人，是否能在職場上脫穎而出，或許更重要的是自己本身的核心競爭力，而不是一張外國文憑。